Hokejisté Finska mají v nominaci na Švédské hry čtyři nováčky

Hokej

Zvětšit fotografii Finští hokejisté slaví gól proti Švédsku na Channel One Cupu. | foto: Reuters

led 28 2019

Čtyři nováčky zařadil trenér hokejistů Finska Jukka Jalonen do nominace na únorové Švédské hry v Jaroslavli a Stockholmu. Jsou mezi nimi i bek Oskari Laaksonen z Ilvesu Tampere a útočník Rasmus Kupari z Kärpätu Oulu, kteří před třemi týdny získali zlato na mistrovství světa hráčů do 20 let v Kanadě. Do sedmadvacetičlenného kádru byl zařazen i světový šampion z roku 2011 z Bratislavy útočník Janne Pesonen z Växjö.

Vedle devatenáctiletého Laaksonena a ještě o rok mladšího Kupariho mohou na třetí akci série Euro Hockey Tour v sezoně debutovat bek Oliwer Kaski s útočníkem Hannesem Björninenem z Pelicans Lahti. Naopak jen sedmička hráčů má zkušenosti z velkých mezinárodních akci. Vedle účastníka pěti mistrovství světa Pesonena má nejvíce zkušeností bek Ville Pokka z Omsku z Kontinentální ligy. Vicemistr světa z roku 2016 se představil na dvou šampionátech i na Světovém poháru v Torontu v roce 2016. Stříbro z mistrovství světa v roce 2014 mají útočníci Iiro Pakarinen z Magnitogorsku a Jere Sallinen z Örebra. Na loňských olympijských hrách v Pchjongčchangu se představili bek Mikko Lehtonen z HV 71 a útočníci Julius Junttila z Växjö a Jukka Peltola z Novosibirsku. V týmu je 15 hráčů z finské ligy, z 12 krajánků je šest ze Švédska a pět z Kontinentální ligy. Obránce Joonase Lehtivuoriho pozval Jalonen z německého Mannheimu. Finové vstoupí do turnaje ve čtvrtek 7. února v Jaroslavli proti Rusku, po přeletu do švédské metropole je čeká v sobotu v hale Hovet duel s českou reprezentací a v neděli nastoupí v severském derby proti Švédsku. Finové jsou v tabulce EHT po dvou akcích druzí o čtyři body za Ruskem a o tři body před třetím Švédskem. Nominace hokejistů Finska na Švédské hry v Jaroslavli a Stockholmu (7.-10. února) Brankáři: Rasmus Tirronen (TPS Turku), Veini Vehviläinen (Kärpät Oulu). Obránci: Teemu Eronen (IFK Helsinky), Niklas Friman (Hämeenlinna), Oliwer Kaski (Pelicans Lahti), Oskari Laaksonen (Ilves Tampere), Otto Leskinen (KalPa Kuopio), Joonas Lehtivuori (Mannheim/Něm.), Mikko Lehtonen (HV 71/Švéd.), Kristian Näkyvä (Örebro/Švéd.), Ville Pokka (Omsk/KHL), Jesse Virtanen (Färjestad/Švéd.). Útočníci: Rasmus Kupari, Ville Leskinen (oba Kärpät Oulu), Julius Junttila, Janne Pesonen (oba Växjö/Švéd.), Joonas Nättinen, Mikael Ruohomaa (oba Nižněkamsk/KHL), Hannes Björninen (Pelicans Lahti), Anrei Hakulinen (KooKoo Kouvola), Antti Kalapudas (Sport Vaasa), Niko Ojamäki (Tappara Tampere), Mika Partanen (Jukurit Mikkeli), Juhani Tyrväinen (IFK Helsinky), Iiro Pakarinen (Magnitogorsk/KHL), Jukka Peltola (Novosibirsk/KHL), Jere Sallinen (Örebro/Švéd.).