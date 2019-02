V extralize dominují staří hráči. Je to ostuda pro mladé, mrzí Říhu

Střelec Dominik Kubalík ani jeho spoluhráč že švýcarského týmu Ambri-Piotta Jiří Novotný nechyběli v nominaci na prosincový Channel One Cup. Švédského podniku Euro Hockey Tour (který nese nově název Beijer Hockey Games) se však čeští útočníci nezúčastní, jejich klub Miloše Říhu požádal, aby opory mužstva pro rozhodující fázi sezony do reprezentace nebral.

Nominace na Švédské hry Brankáři: Patrik Bartošák (Vítkovice; 6 zápasů v reprezentaci), Šimon Hrubec (Třinec; 4). Obránci: Ondřej Němec (126 zápasů/13 branek), Jan Štencel (oba Kometa Brno; 4/0), Milan Doudera (Třinec; 38/1), Petr Zámorský (Hradec Králové; 48/2), Marek Hrbas (Chabarovsk/KHL; 11/0), Jakub Krejčík (Lukko Rauma/Fin.; 79/1), Tomáš Kundrátek (Davos/Švýc.; 63/8), Adam Polášek (Nižněkamsk/KHL; 44/4), Ondřej Vitásek (Kunlun/KHL; 37/2). Útočníci: Michal Birner (63/9), Tomáš Filippi (38/3), Marek Kvapil (40/8), Radan Lenc (všichni Liberec; 15/3), Milan Gulaš (45/2), Jan Kovář (oba Plzeň; 111/2), Petr Holík (31/9), Martin Zaťovič (oba Kometa Brno; 60/15), Patrik Zdráhal (Vítkovice; 5/1), Roman Horák (Växjö/Švéd.; 56/10), Radek Koblížek (Kärpät Oulu/Fin; 0/0), Jiří Sekáč (Kazaň/KHL; 47/3), Matěj Stránský (Mora/Švéd.; 9/2), Hynek Zohorna (Pelicans Lahti/Fin.; 8/0), Tomáš Zohorna (Chabarovsk; 62/13). Náhradníci - brankáři: Roman Will (Liberec), Lukáš Dostál (Kometa Brno); obránci: Jakub Galvas (Olomouc), Jan Košťálek (Sparta Praha), David Musil (Třinec); útočníci: Ondřej Beránek, Jakub Flek (oba Karlovy Vary), Rudolf Červený (Slovan Bratislava/KHL), Lukáš Rousek (Sparta).

Jak moc mrzí nepřítomnost Kubalíka, nejproduktivnějšího hráče švýcarské soutěže?

Chtěli jsme ho vyzkoušet v elitní pětce, ale zase nechceme dělat hráčům problémy. V jeho případě to chápu, Ambri-Piotta nás slušně požádali, někdy se ale k tomu kluby staví docela zle. Minule ruská Jaroslavl nepustila obránce Jakuba Nakládala, což mi připadá trochu zvláštní. Ruská sborná by se jich přitom na nic ptát nemusela. Vstřícnost klubů by měla být k reprezentaci větší.

Kdo tedy zaujme Kubalíkovo místo v první formaci vedle plzeňských Milana Gulaše a Jana Kováře?

Ještě nejsme rozhodnutí. Máme tři adepty, kteří však mají stále čas na to, do toho promluvit. Ke Gulašovi s Kovářem - ten první je podle mě nejlepší hráč extraligy. A Kovář je hráč, který chtěl vyzkoušet NHL, chce dokázat, že je velkým hráčem. Pro tento turnaj s ním počítáme do role prvního centra.



Oproti moskevskému turnaji tentokrát nechybí nejproduktivnější „extraligista“ Marek Kvapil. Jakou roli dostane on?

Záměr je takový, že nám vytvoří druhou pětku. Jeho zkušenosti, klid a hlavně střelecká potence budou to, co od něho budeme očekávat. Ještě uvidíme, jestli ho postavíme vedle libereckých spoluhráčů Michala Birnera a Radana Lence.



Začíná se už rýsovat kostra týmu na květnové mistrovství světa na Slovensku?

Určitě. Z evropských lig chceme poskládat dvě silné pětky, z Ameriky počítáme aspoň s jednou. Doplnit to chceme aspoň dvěma silnými formacemi mladých hráčů, kteří budou impulsem, akorát zatím nevíme, odkud. Ale co jsme zvali mladé, tak se na našich turnajích předvedli dobře. Rozhodovat se bude na konci, něco v hlavě ale už mám.



Nesmažou příchody hráčů z NHL tak trochu práci, kterou s evropskými hráči odvádíte po většinu sezony?

Klukům na EHT jsme říkali, že někdo z nich na mistrovství určitě pojede. Druhý bod je ten, a to jsem slyšel i od Vládi Růžičky, že kdysi vzal na šampionát asi deset hráčů z Ameriky a MS potom stejně nedopadlo. Je potřeba nad tím přemýšlet a vzít si z každé strany něco. Zatřetí je velmi pozitivní, že všichni hráči ze zámoří chtějí přijet a reprezentovat. Zajímáme se nejen o NHL, ale i AHL, kde máme hodně mladých hráčů, kteří tam vystrkují růžky a to je dobře. Mrzí mě spíš, že těch hráčů není tolik i v extralize.

Je to s ní stále tak špatné?

Dělali jsme si grafy a třeba Finsko má 19 juniorů ve své soutěži, kteří mají ice time 23 minut. Švédsko má zase 20 hráčů. My máme tři, kteří odehrají tři minuty... Což mě docela mrzí. Když si vezmeme Galvase na MS do 20 let, byl mezi obránci nejhorší, přitom to mělo být naopak. Nad tím se musíme trochu zamyslet.



Program Čtvrtek 7. února:

17:30 Rusko - Finsko (Jaroslavl),

19:00 Švédsko - ČR (Stockholm). Sobota 9. února:

12:00 ČR - Finsko,

15:30 Švédsko - Rusko. Neděle 10. února:

12:00 ČR - Rusko,

15:30 Švédsko - Finsko.

Co se s tím dá dělat?

Mládí sice je obrovskou devizou těch kluků, ale oni to musejí prodat, aby to někam dotáhli. A to já tam zatím nevidím. Je tam spousta mladíků, které jsme do kempu vzali, ale práce z jejich strany musí být ještě daleko tvrdší. Aby nám právě ty starší hráče vyšťouchli z extraligy nebo nároďáku. Nechci nijak urážet jednu nebo druhou skupinu, ale jestli je v extralize 40letý hráč pořád nejlepší, je to ostuda pro ty mladé.



Dají si mladí říct?

Vidím, že se někteří v extralize zlepšili, některé zápasy jsou docela v tempu. Ale pořád bych chtěl vidět víc. Ve Finsku, Švédsku nebo Rusku jsou zápasy ještě daleko agresivnější, mnohem pohybovější. Výkyvy mužstev tam nejsou tak veliké.

Plánujete využít hráče z nedávného šampionátu dvacítek i na mistrovství dospělých?

Samozřejmě. Po dlouhé době máme mimořádný ročník, takže pokud budou mít ti kluci formu, do přípravy určitě půjdou.