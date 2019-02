Trenér Říha tuší, jak stvořit tým pro MS. Bude to bez experimentů

„Nechceme obehrávat 120 hráčů. My chceme vytvořit základ týmu, kostru. Jsme kritizováni, že jsme šli touto cestou. Ano, mládí je devíza, ale mladí to musí prodat, aby si jich někdo všiml. A jejich práce musí být daleko tvrdší, aby starší hráče vyšťouchli z ligy. Jestli nám v ní hraje 42letý hráč a patří k nejlepším, tak je to ostuda,“ tvrdí Říha.

Ten zatím na dvou turnajích Euro Hockey Tour, kde Češi skončili poslední, „použil“ 33 hráčů v poli, teď se číslo může dostat přes 50.

Je však potřeba říct, že někteří, které chtěl Říha povolat, si skrz své klubové manažery vyprosili volno (Kubalík, Novotný, Řepík). A vyjma Koblížka si sezonní premiéru odbudou dávno prověření (Birner, Filippi, Kvapil, Gulaš, Kovář, Holík, Zaťovič).

Když Říha v červnu nastupoval k reprezentaci, tvrdil, že chce navázat na svého předchůdce a dávat prostor mladým. Jenže s rozjezdem sezony pochopil, že myšlenka je to hezká, leč se těžko realizuje. Mladých, kteří by mohli hrát v národním týmu, je v lize pár.

„Finsko má v lize 19 mladých, kteří mají ice time 23 minut. Švédsko jich má 20 s průměrem 20 minut a my...“ zlobí se Říha - přesně jednoho, Jakuba Galvase z Olomouce. „Jenže když si to vezmete, tak byl na mistrovství světa dvacetiletých mezi nejhoršími obránci, přitom měl být nejlepší.“ I tak je Galvas jedním z náhradníků a může si příští týden ve Švédsku zahrát.

Říhu nejvíce štve, že mladí nemají důvod v tuzemsku zůstávat, že cítí, že pro jejich rozvoj je lepší „prchnout“ do zahraničí. „My jim musíme vytvořit prostor, aby tady zůstali.“

A navrhuje rozjet olympijský výběr, určité reprezentační béčko, který by se v sezoně účastnil dvou akcí a hráli v něm mladí.

Jen jedna pětka z NHL

Zpět ale k současnosti. I když Říha sází na kostru, je jasné, že se na květnovém mistrovství světa v Bratislavě neobejde bez posil z NHL. Manažer Petr Nedvěd i Říhův asistent Robert Reichel se před pár dny vrátili z inspekční cesty po Americe plni optimismu, když od všech hráčů včetně Davidů Pastrňáka a Krejčího slyšeli, že by měli zájem na šampionátu hrát.

Nominace na Švédské hry Brankáři: Patrik Bartošák (Vítkovice; 6 zápasů v reprezentaci), Šimon Hrubec (Třinec; 4). Obránci: Ondřej Němec (126 zápasů/13 branek), Jan Štencel (oba Kometa Brno; 4/0), Milan Doudera (Třinec; 38/1), Petr Zámorský (Hradec Králové; 48/2), Marek Hrbas (Chabarovsk/KHL; 11/0), Jakub Krejčík (Lukko Rauma/Fin.; 79/1), Tomáš Kundrátek (Davos/Švýc.; 63/8), Adam Polášek (Nižněkamsk/KHL; 44/4), Ondřej Vitásek (Kunlun/KHL; 37/2). Útočníci: Michal Birner (63/9), Tomáš Filippi (38/3), Marek Kvapil (40/8), Radan Lenc (všichni Liberec; 15/3), Milan Gulaš (45/2), Jan Kovář (oba Plzeň; 111/2), Petr Holík (31/9), Martin Zaťovič (oba Kometa Brno; 60/15), Patrik Zdráhal (Vítkovice; 5/1), Roman Horák (Växjö/Švéd.; 56/10), Radek Koblížek (Kärpät Oulu/Fin; 0/0), Jiří Sekáč (Kazaň/KHL; 47/3), Matěj Stránský (Mora/Švéd.; 9/2), Hynek Zohorna (Pelicans Lahti/Fin.; 8/0), Tomáš Zohorna (Chabarovsk; 62/13). Náhradníci - brankáři: Roman Will (Liberec), Lukáš Dostál (Kometa Brno); obránci: Jakub Galvas (Olomouc), Jan Košťálek (Sparta Praha), David Musil (Třinec); útočníci: Ondřej Beránek, Jakub Flek (oba Karlovy Vary), Rudolf Červený (Slovan Bratislava/KHL), Lukáš Rousek (Sparta).

A ač Nedvěd na úterní tiskové konferenci četl slušný seznam jmen, která jsou v NHL k mání, je třeba říct, že tak je to vždycky. V únoru nikdo neodmítá, to přichází až v dubnu a květnu. Řada hráčů se cítí na konci sezony unavená, dalším končí smlouvy, jiní chtějí být s rodinou, a tak je nejlepší onen seznam uchazečů dělit dvěma, spíše třemi.

Vždyť i Říha už teď s výhledem na turnaj v Bratislavě plánuje: „Chtěli bychom postavit dvě silné pětky z hráčů, kteří jezdili na EHT. Jednu pětku z Ameriky a doplnit to mladými, kteří budou impulzem.“ Mezi mladé počítá především hráče, kteří teď působí v AHL (Nečas, Kaut, Zadina).

S vyšším importem z Ameriky je opatrný, neboť se chce poučit z chyb předchůdců. Velký příliv hráčů ze zámoří nedělá v týmu vždycky dobrotu. Je jasné, že zvlášť mezi obránci americkou výpomoc potřebuje, to Říha přiznává: „V extralize i v Evropě nemáme žádné super lumeny.“

A hodila by se i jednička do brány. V Evropě se zatím nejlépe jeví Jakub Kovář, který si ale kvůli náročnému programu v KHL vyžádal volno. Zatím v reprezentační sezoně odchytal jen jeden duel, ve kterém se navíc zranil. „Škoda, že jsme nemohli vyzkoušet, jestli to ustojí.“