Rusové mají v nominaci na Švédské hry dva olympijské vítěze

Jednatřicetiletý Šipačov, který je třetím nejproduktivnějším hráčem této sezony KHL, má také kompletní sbírku medaili z mistrovství světa. Šampionem se stal v roce 2014, o rok později získal stříbro a na následujících dvou turnajích bronz. O osm let mladší Zub má medaili z MS z roku 2017.

Medaile ze světových šampionátů mají také beci Viktor Antipin z Magnitogorsku a Andrej Mironov z Dynama Moskva. Na mistrovství světa startovali rovněž bek Alexej Bereglazov z Magnitogorsku a Ilja Michejev z Omsku.

Mezi osmičkou možných debutantů je trojice hráčů, která reprezentovala na přelomu roku na mistrovství světa hráčů do 20 let. Jsou to brankář Pjotr Kočetkov ze Soči a útočníci Grigorij Denisenko a Kirill Slepec z Jaroslavle.

Gólman Igor Bobkov z Omsku už v nominaci na Euro Hockey Tour byl, ale k zápasu ještě nenastoupil. Pouze za Rusko B dosud hráli brankář Ilja Konovalov s útočníkem Denisem Alexejevem z Jaroslavle a obránce Nikolaj Děmidov z Novosibirsku. Útočník Anatolij Nikoncev ze Spartaku Moskva ještě nebyl ani v mládežnických výběrech.

Rusové do turnaje, který se hraje pod názvem Beijer Hockey Games, vstoupí ve čtvrtek 7. února doma v Jaroslavli proti Finsku. O dva dny později po přesunu do švédské metropole změří síly s domácím výběrem a v neděli je čeká souboj s českou reprezentací.

Sborná vládne po dvou turnajích EHT pořadí se 14 body a má čtyřbodový náskok před druhým Finskem.