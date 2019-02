Nebojím se říct hráčům pravdu do očí, říká kouč reprezentace Říha

Nepřijde vám, že se Čechům nyní v KHL daří?

Mohlo by to být lepší. Ta soutěž je náročná a prověří nám hráče do detailu: od kondice až po techniku a taktiku. Proto by bylo dobré, kdyby v ní hrálo víc českých hráčů. Ti, kteří tam jsou, předvádí ve svých mužstvech, na co mají. Někteří by mohli víc, jiní nás zase překvapují.

Kdo vás tedy zklamal?

Není taktické na to odpovídat.

Pro daného hráče to může být motivace, když řeknete, že vás zajímá.

Určitě. Ale my o tom s nimi mluvíme. Třeba teď jsme si pozvali Ondru Němce a řekl jsem mu, že v nároďáku nestačí, když bude hrát jako v extralize. Že to musí hnát výš, abychom byli spokojení. Myslím si, že na to má ve všech směrech: takticky, výkonnostně, bruslařsky i kondičně. Ale není to prostě takový odpočinek jako extraliga, je to národní mužstvo a turnaje a zápasy jsou daleko náročnější.

Kdo vám v KHL naopak dělá radost?

Překvapuje mě Jirka Sekáč, jak se prosazuje v Kazani.

Sekáč je třetím nejlepším střelcem KHL a v bodování je patnáctý.

Máme z toho radost. Jirka se stabilně zapracoval na evropské tour. Je na něm vidět, že chce jít nahoru. Hrát v Kazani první pětku a dostat se takhle vysoko v bodování mezi ruskými hráči není jednoduché.

Čísla jak jsou na tom nejlepší Češi v KHL Jiří Sekáč Mezi střelci drží třetí místo s 21 góly (první Nigel Dawes má jen o dva víc). V celkové produktivitě je patnáctý: v 50 zápasech nasbíral 39 bodů. Jakub Nakládal Je nejlepším českým střelcem mezi obránci - dal devět gólů, v bodování je 17. v celé KHL s 20 body ve 42 zápasech. Je obětavý: patří mu 19. příčka v počtu zblokovaných střel (61). Adam Polášek V bodování obránců je sedmý s 24 body ve 46 duelech (7+17). Především je čtvrtým nejvytěžovanějším bekem v KHL: v průměru tráví na ledě 23 a půl minuty. Vojtěch Mozík Sbírá body - ve 43 zápasech jich nastřádal 22 za 5 gólů a 17 asistencí. Negativem je, že nastřádal už 55 trestných minut, což ho řadí na 17. místo v lize. Jakub Kovář Nejlepší český brankář v KHL, drží se na vrcholu všech sledovaných statistik: v procentuální úspěšnosti mu patří třetí místo (94,3 %), v průměru inkasovaných gólů je pátý (1,69 gólu na zápas). A sedmý je v počtu vychytaných nul: má jich už šest.

Dal už 21 gólů. Čím to je?

Tím, že je v dobrém týmu a že si věří. Druhá věc je, že v nároďáku nám góly prostě nedává. Bude to asi tím, že to má v Kazani volnější, kdežto v repre musí hrát celá pětka dopředu i dozadu. Trenér Biljaletdinov na něj ale také určitě vytváří tlak, aby bránil. Dává góly, protože chodí na přesilovky a je se spoluhráči víc sehraný než v nároďáku. Tam toho za jeden den tolik nenatrénujeme, obzvlášť u přesilových her.

Takže v euforii z jeho čísel v KHL nelítáte?

Povzbudivá zpráva to určitě je. Je skvělé, že máme takového hráče, který se drží tak vysoko. Hlavní je, že se těší na každý sraz a chce ho absolvovat. To je pro nás hodně pozitivní. Dřív se kluci omlouvali, že jsou unavení a že je toho moc. Od něho jsem to neslyšel, byť se mu narodilo dítě. Přijel a řekl, že vždycky dorazí. To je super zvlášť u hráče, který by měl být pro repre klíčový.

Chápu to správně, že byste na něj rád sázel i s ohledem na MS?

Čekáme od něj, že bude plnit důležitou roli. Že bude rozdílovým hráčem. Zatím nám to ještě nesplňuje. Třeba naposledy v zápase se Švédskem a Finskem jsme měli mít zápas pod kontrolou a vyhrát, protože jsme byli lepší, ale góly od něj nepřišly. I věkově by měl být hráčem, který by to měl plnit a měl by mladším ukázat, jak se k tomu postavit.

Jakub Kovář se drží hodně vysoko ve všech brankářských statistikách. Platí, že je to pro vás brankář číslo 1?

Ohledně MS bych ještě počkal. Ale platí, že mu letošní sezona vychází abnormálně. Chtěl jsem ho přitáhnout už do Slovanu Bratislava, když jsem tam působil. Máme ho pořád před očima. Je škoda, že se po prvním turnaji zranil, chtěli jsme ho vyzkoušet ve všech třech zápasech jako jedničku. Teď jsme domluvení, že ho budeme zvát zase, ale nemůžu tvrdit, že to bude jednička na MS. Takhle se bavíme se všema klukama. Nevíme, kdo bude k dispozici, kdo bude připravený z NHL a KHL. To je hodně daleko.

Dobrá čísla má také Alexandr Salák, který už ukončil reprezentační kariéru. Nebudete ho přemlouvat k návratu jako Němce?

Už ne. V KHL je ještě Dominik Furch, který měl naposledy na turnaji v Moskvě smůlu, že bez jediného tréninku s mužstvem odchytal utkání proti Rusům, kde jsme měli strašně moc vyloučených a hráli jenom oslabení. Tomu to nevyšlo, ale určitě mu šanci ještě dáme.

U obránců se nahoře ve statistikách drží trojice Polášek, Mozík, Nakládal. Jsou to hráči, kteří jsou na vašem seznamu hodně vysoko?

S Nakládalem vyloženě počítám, že by měl být stěžejním obráncem. Polášek nám to předvedl také. Mozík má dlouhodobě problémy se zády a vždycky, když přijel na turnaj, tak nedohrál. Uvidíme, jak se dá dokupy.

Řekněte o každém bekovi, co pro vás znamená.

Nakládala znám z Pardubic, kde jsem ho vytahoval do áčka. Sleduju celou jeho kariéru, dostal se do špičkového týmu Jaroslavle, kde plní roli funkci lídra. Proto jsme ho udělali kapitánem, aby nám řídil obranu. On splňuje všechny parametry disciplíny, profesionalismu, kondice. Můžeme se o něj opřít kdykoli. Bavili jsme se o tom, že by to měl hráčům předvádět a nekoukat jenom na svůj výkon. Musí už koukat na spoluhráče, aby je vedl a ukazoval jim cestu.

Co očekáváte od Poláška?

Zkušenost v rozhodujících okamžicích, aby byl na ledě prvním, který bude prezentovat to, co si říkáme na poradách.

Poláškovi byla vyčítána neobratnost. Je to stále problém?

Myslím, že se s tím už docela popral. Už docela stíhá. Nemůžu tvrdit, že je jeden z nejpomalejších. U něj to bylo všechno v hlavě, protože si nevěřil. Navíc měl ve svých mužstvech trošku jinou roli, než co od něj chceme my v nároďáku. Chceme, aby byl jedním ze starších hráčů, kteří to potáhnou.

V KHL je čtvrtým nejvytěžovanějším obráncem, což asi o něčem svědčí, že?

Samozřejmě. Je vidět, že ho trenéři hrají. Pomáhají mu zkušenosti a fakt, že na sobě začal ještě víc pracovat ohledně rychlosti. Splňuje, co od něj očekáváme.

Překvapilo mě, že v této statistice KHL je hned za ním na pátém místě Marek Hrbas. Víte o něm?

Samozřejmě. Máme v hledáčku všechny hráče. On sice ve statistikách figuruje s nejvyšším časem, ale mě ve třech zápasech, které jsem viděl, nepřesvědčil. Podle mě by se měl pro národní mužstvo ukazovat mnohem víc.

Můžete to konkretizovat?

V situacích jeden na jednoho, v rozehrávce, která by měla být daleko rychlejší, v taktických věcech - vědět, kdy jít do útoku, kdy zůstat vzadu, propadání, to mi vadilo nejvíc.

Poslední bek Mozík má zase hodně trestných minut. Vadí vám to?

Určitě, protože jsme zápas s Ruskem na Channel Cupu prohráli jenom kvůli tomu, že jsme dělali zbytečné fauly. Některé můžou být diskutabilní, ale když odehrajete většinu zápasu v oslabení, tak zápas s Rusy nemůžete vyhrát. U něj je problém zhodnotit, jestli do daného souboje jít, nebo ne. Z toho plynou jeho zákroky a vyloučení. Na druhou stranu nevím, jestli to po něm v klubu nechtějí, aby byl důrazný a tvrdý a čistil předbrankový prostor.

Jaká jsou naopak jeho pozitiva?

Bavili jsme se o tom s kolegy už poprvé, když jsme ho brali na sraz. Potřebovali jsme trošku vyššího a důraznějšího hráče s tvrdou střelou na přesilovky. Bohužel se nám kvůli zdraví ani jednou pořádně neukázal. Má problémy od začátku sezony a manažer, se kterým jsem mluvil, nebyl rád, že ho zveme do nároďáku.