Junioři stojí před zásadní výzvou. V cestě stojí talentovaní Němci

dnes 8:58

Jen pár hodin po opojném a nečekaném triumfu si nasadili kulichy a navlékli reprezentační péřovky. Z tribuny pak junioři bedlivě pozorovali bitvu Kanaďanů s Američany, na které narazí po víkendu. Dnes v 15.00 je čeká jiný soupeř. Není tak obávaný, ale o to bude zápas důležitější. A pro vývoj světového šampionátu do 20 let naprosto zásadní.