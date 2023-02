Tak přece. Zlobivý muž Lakatoš dostane šanci. Přesvědčí kouče Jalonena?

„Jestli mě to mrzí, nemrzí… To není podstatné. Hlavní je, že jsem tady teď. Za šanci jsem rád a bude jen na mně, abych ukázal, že můžu reprezentovat,“ řekl Lakatoš v úterý dopoledne na srazu v Praze.

Jeho dosavadní absence měla vcelku jednoduché vysvětlení, trenér Kari Jalonen v něj necítil důvěru. Vadilo mu, co se stalo loni na jaře před mistrovstvím světa.

Lakatoš se omluvil z přípravného kempu kvůli svalovému zranění, načež vyrazil na dovolenou do Dubaje. „Co na to mám říct,“ krčil rameny Jalonen, když loni v prosinci přiznal důvody.

Lakatoš se bránil, že zranění se s ním táhlo několik měsíců.

Ostatně, nabízí se otázka, proč by hráč po náročné sezoně nemohl odjet za teplem regenerovat v exotičtějších krajinách?

„My se o tomhle tématu vůbec nebavili a bavit podle mě ani nebudeme. Co bylo, už nevrátím,“ myslí si Lakatoš.

Roztržka mezi vítkovickým útočníkem Dominikem Lakatošem a hradeckým obráncem Filipem Pavlíkem.

A zdá se, že hodit nedorozumění za hlavu je připraven i kouč Jalonen. Lakatošovi připravil v týmu velkou roli. Nastupovat by měl v druhém útoku po boku sparťanského útočníka Vladimíra Sobotky a Jiřího Smejkala, kterému se náramně daří ve švédské nejvyšší lize (40 zápasů, 36 bodů).

„Vím, že Dominik hraje velmi dobře od začátku sezony, ale musím být upřímný. Až teď u nás dostane místo na přesilovce, což předtím nešlo. On sám to potřebuje. Těším se, jak bude na mezinárodní úrovni hrát, příležitost si zasloužil,“ tvrdí Jalonen.

To bezpochyby: vždyť Vítkovicím patří druhé místo, on ve 44 duelech nastřílel šestnáct branek a přidal třiadvacet asistencí. V bodování patří do nejlepší desítky.

Zároveň je pravdou, že lehké pořízení s ním není. Emoce čas od času přemohou jeho hokejové dovednosti a přijde zkrat.

Jako minulý týden proti Spartě, když napadl obránce soupeře Davida Němečka v reakci na to, že další sparťan David Vitouch vystřelil puk směrem na vítkovickou bránu, ač najel do ofsajdu. Lakatoš způsobil Němečkovi, který nejevil chuť se prát, pěstmi krvavé zranění v obličeji. Sparta při jeho vyloučení vstřelila vítězný gól (4:3) a vítkovický trenér Miloš Holaň si postěžoval: „Jeho jednání nás stálo body.“

Richard Jarůšek slaví premiérový gól v sezoně v dresu Vítkovic s Dominikem Lakatošem.

Lakatoš na jeho slova po reprezentačním tréninku reagovat nechtěl: „To není otázka na mě, nezlobte se, ale nemám co říct. Nejsem trenér.“

Dodal, že šel dál a rozhodně nemá ani problém být v jednom týmu se sparťanem Michalem Kempným, který ho po onom zápase zkritizoval: „Jsme profíci. Já jdu dál.“

Zároveň platí, že to na českých zimácích má těžké. Fandové jsou na něj vysazení a často na něj kvůli jménu bučí. Před čtyřmi lety mu diváci v Prostějově nadávali pokřikem „cigáne“, přičemž kouč domácích Jiří Vykoukal prohlásil, že mu to fanoušci jen vrátili za provokativní chování. Navíc dal podnět disciplinární komisi, aby Lakatošovo jednání prošetřila. „Nenašel jsem žádný moment, kdy by měl dát důvod k rasistickým urážkám,“ odmítl tehdy jakkoliv Lakatoše trestat Viktor Ujčík.

25letý útočník prostě dráždí. Sám tomu napomáhá stylem hry a opakovanými fauly.

Když předloni MF DNES dělala anketu mezi extraligovými hráči, zvolili Lakatoše za soupeře, který jim pije krev nejvíc ze všech. Zvolil ho zhruba každý desátý. „Já, takový dobrák?“ vtipkoval tehdy naoko pobouřeně Lakatoš.

I tuhle sezonu patří k nejtrestanějším hráčům, s třiapadesáti minutami je dvanáctý v lize.

Teď má šanci přesvědčit reprezentačního trenéra Jalonena o svých hokejových schopnostech: „Je to závazek.“