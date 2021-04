Když se dozvěděl, jakou kategorii z velkého extraligového průzkumu vyhrál, rozesmál se a na oko se divil: „Opravdu já? Takový dobrák od kosti.“ Pak ale trochu vážněji dodal: „Když jsem nevyhrál titul, tak aspoň tohle. Pro mě je to odměna. Je vidět, že piju hráčům krev, a tak to má být.“ Jde-li o „pití krve“, je v něm Dominik Lakatoš extraligovým číslem 1. Právě jeho jméno v anketě MF DNES ostatní hokejisté nejčastěji napsali do odpovědi na otázku: „Kdo mi pije krev aneb nejzákeřnější hráč soutěže?“