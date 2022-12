Ztráta důvěry? Jalonen o Lakatošovi: Říkal, že je zraněný, a jel na dovolenou

Lakatošova absence se řešila už před začátkem Karjala Cupu. Pětadvacetiletý útočník poutá od úvodu sezony velkou pozornost, patří k nejvýraznějším postavám extraligy.

I jeho zásluhou se Vítkovice drží na druhém místě, jen o bod za vedoucími Pardubicemi. V šestadvaceti utkáních posbíral třináct branek a patnáct asistencí, výborně zastoupil už dvakrát zraněného Petera Muellera.

Pozvánky do reprezentace se ale nedočkal.

Jsou za tím nějaké osobní problémy?

Nemám osobní problém s nikým. A nebudu komentovat, proč někoho nezvu do národního týmu. Je to nekonečný příběh, omlouvám se.

Dominik Lakatoš z Vítkovic se raduje z jednoho ze svých tří gólů v duelu s Mladou Boleslaví.

Lakatoš se na jaře údajně omluvil kvůli zranění z kempu před mistrovstvím světa a pak odjel na dovolenou.

To je vaše verze, ale jestli je to pravda, nebo ne…

A je?

No dobře, je to pravda.

To vás asi nepotěšilo, že?

Když mi někdo řekne, že je zraněný, a pak jede na dovolenou… Co na to můžu říct.

Pojďme k nominaci. Jak jste při jejím sestavování postupoval?

Probíhalo to podobně jako před měsícem. Vzali jsme pár hráčů, kteří s námi byli na Karjale. Pozvánku dostali i ti, kteří na nás udělali dojem během jarního kempu. Máme tam i tři nováčky. Sledovali jsme je a bavili se o nich s extraligovými trenéry, s nimiž se snažíme o užší spolupráci.

Jedním z nováčků je třinecký Daniel Voženílek, kterého čeká premiéra v národním týmu v šestadvaceti letech.

Dostal jsem doporučení od trenérů, ať se na něj zaměřím, za což jsem moc rád. Sledoval jsem ho, neustále se zlepšuje, hraje první lajnu, tvrdě pracuje, je platný před brankou i na přesilovce, hraje také oslabení. Rozhodl jsem se mu dát šanci a těším se na něj.

A co Adam Najman s Kryštofem Hrabíkem? Čím vás zaujali?

Také jsem je pozorně sledoval, mám na ně skvělé recenze. Líbí se mi, že hrají trochu odlišně oproti ostatním. Najman je velmi šikovný hráč, co dobře bruslí. Vidí hru a dokáže ji i tvořit. Hrabík tvrdě pracuje, je dobrý na obou stranách kluziště. V Plzni hokejově dost vyrostl a hraje opravdu skvěle.

V nominaci nechybí ani Jan Košťálek, který ale v úterý kvůli zranění vynechal utkání s Litvínovem. Máte o jeho stavu nějaké zprávy?

Mluvili jsme spolu. Řekl mi, že bude v pořádku. Zítra absolvuje lehký trénink, pak si dáme vědět. Uvidíme, jestli bude v pořádku. Pokud ne, povoláme náhradníka.

Na turnaj jste pozval hned pět sparťanů. Proč?

Uvažovali jsme o nich už dříve. Ale třeba Kempný se krátce před Karjalou vrátil z Ameriky, pro něj bylo příliš brzy. Tomášek měl problémy s kotníkem, potřeboval si odpočinout. Zranění trápilo i Sobotku, který chtěl reprezentovat. Němeček s Jandusem odehráli ve Finsku velmi dobrý turnaj, rozhodli jsme se jim dát další příležitost.

Sparta má našlapaný program, na konci prosince ji čeká Spengler Cup. Řešil jste nějak s klubem vytížení jejích hráčů?

Termínově to není úplně šťastné, ale potřeby národního týmu jsou prioritou. Nejde jen o Spengler Cup, je tu i Liga mistrů. Jedu se podívat na zápas Hradce Králové s Zugem, kde sledujeme Jana Kováře nebo dvojčata Klímova. Stejnou soutěž hrají v jiných týmech i bratři Kovařčíkovi nebo Libor Zábranský mladší, z Ameriky se vrátil Lukáš Klok. Domluvili jsme se, že je povoláme až v únoru na Švédské hry.