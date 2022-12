POHLED: Nominace bez Lakatoše, reaguje trenér Jalonen na Dubaj?

Nepovolat do reprezentace nejproduktivnějšího útočníka extraligy, který v pětadvaceti dozrává do ideálního hokejového věku? Napoprvé přijmete premisu, že šanci dostane třeba příště. Jenže hlavní kouč Kari Jalonen opomenul vítkovického Dominika Lakatoše i při včerejší nominaci pro druhý turnaj Euro Hockey Tour, který se koná od 15. do 18.prosince a vrcholí ve Švýcarsku.