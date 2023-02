S Lakatošem nebo navrátilcem Kovářem. Jalonen nominuje na Švédské hry

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

V nominaci figurují dva nováčci, brankář Jan Lukáš z Olomouce a obránce Ondřej Vála z Pardubic.

Už dříve Jalonen avizoval, že na Švédské hry vezme převážně hráče do 25 let. „Původní plán jsme nakonec trochu změnili. Klok a Jordán se vrátili z Ruska a Ameriky, chceme je vidět v akci. To samé Jeřábek a Kempný, kteří hrají v extralize skvěle. Vrací se i Kovář a Sobotka, ze stejného důvodu,“ míní trenér.

Nakonec si jich na turnaji zahraje deset - Petr Kváča, Ondřej Vála, Libor Zábranský, Lukáš Jašek, Adam Musil, Oscar Flynn, Kryštof Hrabík, Filip Chlapík, Jan Bambula a již zmíněný Lakatoš.

Ten si dres národního týmu obleče přesně po dvou letech, naposledy v seniorské reprezentaci naskočil právě na Švédských hokejových hrách v roce 2021.

Nominace české reprezentace Švédské hokejové hry (9. - 12. února) Brankáři: Aleš Stezka (Vítkovice; 1 zápas), Petr Kváča (Liberec; 5), Jan Lukáš (Olomouc; 0) Obránci: Jakub Jeřábek (Třinec; 71/5 branek), Michal Kempný (Sparta; 62/5), Pavel Pýcha (Ml. Boleslav; 5/1), Petr Zámorský (Plzeň; 69/2), Lukáš Klok (Lugano/Švýc; 38/6), Ondřej Vála (Pardubice; 0/0), Michal Jordán (Rapperswil/Švýc.; 101/5), Libor Zábranský (Jukurit/Fin.; 10/0), Vojtěch Mozík (Rögle/Švéd.; 53/4) Útočníci: Ondřej Beránek (K. Vary; 27/2), Lukáš Jašek (Pelicans/Fin.; 9/1), Adam Musil (Pardubice; 21/2), Jiří Černoch (K. Vary; 24/7), Jiří Smejkal (Oskarshamn/Švéd.; 45/8), Vladimír Sobotka (Sparta; 48/9), Oscar Flynn (Liberec; 2/0), Hynek Zohorna (Oskarshamn/Švéd.; 66/8), Dominik Lakatoš (Vítkovice; 4/1), Kryštof Hrabík (Plzeň; 2/0), Filip Chlapík (Ambri Piotta/Švýc.; 14/2), Jan Kovář (Zug/Švýc.; 147/36), Jan Bambula (Olomouc; 2/0), Michal Kovařčík (Jukurit/Fin.; 3/0), Jakub Flek (Brno; 49/9)

„Pro tento turnaj máme v nominaci šestnáct nových hráčů, co v této sezoně ještě v reprezentaci do hry nezasáhli. Hráči z extraligy mají vysoké sebevědomí a doufám, že si ho přenesou i do národního týmu,“ říká Jalonen.

Besedy s novináři se v pražském hotelu Clarion účastní i generální manažer reprezentace Martin Havlát a Dita Loudilová, ředitelka Nadačního fondu Kapka naděje.

Švédské hry 2023 čtvrtek 9. února

Česko - Švédsko (19.00, Malmö)

Švýcarsko - Finsko (20.15, Curych) sobota 11. února

Finsko - Česko (12.00, Malmö)

Švédsko - Švýcarsko (16.00, Malmö) neděle 12. února

Švýcarsko - Česko (12.00, Malmö)

Švédsko - Finsko (16.00, Malmö)

Naposledy se národní tým představil v akci těsně před Vánoci, na premiérovém ročníku Švýcarských her obsadil druhou příčku.

Nestačil pouze na Švédsko, se kterým zahájí ve čtvrtek 9. února nadcházející turnaj.

Na Švédských hrách budou Češi obhajovat prvenství z minulé sezony. Loni v květnu ovládli všechny tři duely v základní hrací době, navíc inkasovali pouze dvě branky.

Tehdy však šlo o přípravu před blížícím se mistrovství světa, sestavy tak už byly obohacené o posily ze zámoří.