Tampa Bay obhájila Stanley Cup, brankář Vasilevskij vychytal Montreal

Hokejisté celku Tampa Bay uspěli i ve druhém finálovém zápase play off NHL proti Montrealu. Na úvodní výsledek 5:1...

Legendární Pouzar: McDavid? Stanley Cup by byl lepší než jeho trofeje

Je to Bůh. Je to McJežíš. Connor McDavid v 56 zápasech letošní zkrácené základní části NHL zaznamenal 105 bodů - to...