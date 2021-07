Suverénní Tampa Bay je krok od obhajoby, znova bodovali Palát s Ruttou

Stejně jako Pittsburgh Penguins v ročnících 2016 a 2017 či Detroit Red Wings z let 1997 a 1998 jsou hokejisté celku Tampa Bay blízko obhajoby Stanley Cupu. Proti nejúspěšnějšímu týmu historie NHL z Montrealu (35 účastí ve finále a 24 triumfů) totiž po výsledcích 5:1, 3:1 a naposledy 6:3 vedou ve finálové sérii už 3:0 na zápasy.

Na všech třech výhrách Lightning se bodově podílel i český útočník Ondřej Palát. K asistenci z prvního duelu a brance z domácí odvety po přesunu na led Canadiens rodák z Frýdku-Místku přidal další dvě přihrávky. Bodově je navíc vidět i jeho krajan z obranných řad Jan Rutta, který po přihrávce z duelu číslo dva naposledy zaznamenal svou druhou vstřelenou branku v letošním play off.

A byl to právě Rutta (16:00, 1+0, +1, 4 střely), kdo otevíral skóre třetího finále. Montreal byl podruhé za sebou střelecky aktivnějším týmem, na výhru však stále čeká. Na ledě Canadiens český zadák přesně pálil už ve 2. minutě. Po přihrávce Paláta (16:10, 0+2, +/-: 0, 3 střely) od pravého mantinelu trefil švihem horní roh, gólman Carey Price měl zastíněný výhled a nedokázal tak zasáhnout.

Druhou asistenci si připsal bek Victor Hedman, který se navíc ve 4. minutě postaral o další gólovou akci hostů. Eric Staal seděl na trestné lavici a mohl jen sledovat, jak švédský reprezentant od modré čáry prostřelil vše co mu stálo v cestě. V 8. minutě měla Tampa štěstí poté, co domácí nováček Cole Caufield rozezvonil jen pravou tyč za již překonaným brankářem Andrejem Vasilevským. Radovat ze snížení se tak mohl až ve 12. minutě Phillip Danault, jenž rychlý protiútok Montrealu zakončil střelou z levého kruhu.

Po souhře s Palátem byl ve 14. minutě blízko branky i lídr bodování play off Nikita Kučerov. Ruce nad hlavu ale zvedal až na startu druhé dvacetiminutovky, kdy si po chybném střídání Canadiens oba zopakovali souhru. Obránce Erik Černák je dlouhou přihrávkou našel za obranou soupeře. Zkušený Palát pak vybídl Kučerova, jenž akci zakončil bekhendem proti přemísťujícímu se Pricovi.

Další ránu do sebevědomí domácích přidal o pouhé dvě minuty hry později Tyler Johnson. Mathieu Joseph střílel z brejku 2 na 1 a odražený puk Johnson snadno poslal do odkryté části brány. Poslední slovo ve druhé hrací části ovšem nakonec patřilo ještě Canadiens. Naději na obrat jim dodala šťastná branka Nicka Suzukiho z 39. minuty, jenž z pravého křídla překvapivě procedil puk do sítě pod betonem Vasilevského.

Definitivně mohl hned v úvodu třetí třetiny rozhodnout Patrick Maroon. Člen čtvrté formace Tampy, jenž nastupuje ve třetím finále Stanley Cupu za sebou (triumfoval se St. Louis v roce 2019 a stejně tak i po přestupu do Tampy v roce 2020), trefil ve 43. minutě tyč. V pořadí pátou trefu hostů tak zařídil až v 56. minutě hráč utkání Tyler Johnson. Své druhé branky večera docílil po chybné rozehrávce beka Erika Gustafssona.

Krátce nato sice veterán v dresu Montrealu Corey Perry střelou z ostrého úhlu znova snížil na rozdíl dvou branek. Drama však v 57. minutě střelou do prázdné klece odmítl Blake Coleman. Po triumfu 6:3 tak může Tampa slavit už v následujícím duelu na ledě soupeře. Čtvrté finále je na programu v noci z pondělí na úterý.

Výsledek finále Stanley Cupu: