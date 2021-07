Hloupé góly superčlověka Priceho. Jak brankářskou hvězdu trápí Palát?

Jistě, předvádí spoustu dechberoucích zákroků a například redaktor The Athletic Sean McIndoe soudí, že se Montrealu vrátil starý Price ze začátku kariéry. Zatím však Royův nástupce inkasuje víc než jeho konkurent Vasilevskij. Navíc po situacích, které by měl brankář jeho kalibru zvládat.



Případ první

Hvězda Tampa Bay Lightning Nikita Kučerov nahazoval v prvním finále puk před branku, kde se jej rukou snažil odpálit Priceův obránce Ben Chiarot.



Zasáhl ovšem tak neobratně, že kotouč plachtil směrem na branku, rozhozená gólmanská star stála mimo ideální pozici a dojíždějící Ondřej Palát nejspíš ještě mírně tečoval, slavil gól, ale sudí mu přesto branku nepřiznali. I když je pod ní podepsaný díky zmatku, který kolem brány v poslední chvíli vytvořil a dostal pod tlak oba soupeře v oné situaci.



Nejzásadnější zprávou v daný moment bylo, že Canadiens už prohrávali dvě minuty po startu třetí třetiny 1:3 a při skvělém výkonu Bolts už i Price tušil, že se zápas bude jen velmi těžko otáčet. Nakonec dostal ještě dva góly, u toho pátého měl jen poloviční podíl, když neudržel prudkou Stamkosovu ránu z úhlu, k níž se musel narychlo přesouvat.

Případ druhý

Druhé finále, nový začátek a Price sleduje, že spoluhráči před ním jsou konečně lepší, zvládnou Tampu zavřít v jejím pásmu. Herní plán funguje. Jen jeho protějšek Vasilevskij dovolí jediný gól a zastaví 42 puků.



Ve 27. minutě útočník Tampy Cirelli stvrdí perfektní výkon gólmana, který postavil základy důležité výhry. Vystřelí od modré čáry, chytře schová ránu za tři clonící hráče. Puk se v desetinách vteřiny vynoří před brankářem Canadiens, otře se o vnitřní stranu vyrážečky a zapadne mu za záda. Lze mu to vyčítat? Přece neměl výhled. Ale každý trenér by řekl, že si v danou chvíli nepohlídal správné postavení a natočení rukavic při rutinním zákroku, který už prováděl milionkrát.

Případ třetí

56. minuta, nahecovaní Habs se ženou za vyrovnáním, ale naráží ve středním pásmu. Lob poslaný za branku sebere zadák Joel Edmundsson, který vzápětí předvede zdánlivě geniální zadovku. Ale to ještě netuší, že jeho parťák z obranného páru Jeff Petry je příliš daleko na to, aby přihrávku zachytil.



A zase je u toho Palát. Dojíždí volný kotouč a tentokrát vtipně nachytá Priceho střelou odraženou o brankářovu pravou brusli a bez pochyb skóruje. Rozhoduje tak o druhé výhře Tampy 3:1. Price je v této situaci trochu nevinně už proto, že nemohl předvídat, jak nesmyslně se jeho bek zachová, v době pečlivého vyklekávání a přísného střežení dolních koutů si však situaci mohl pohlídat.

Ponaučení si Price a jeho beci mohou vzít ze skvělé práce Vasilevského i celé poctivé obrany Tampy. „V tomto období potřebujete špičkové výkony gólmana a v tom máme štěstí,“ připomíná kouč Lightning Jon Cooper a jistě tím narážel i na to, že soupeř Price zatím pouští zvláštní branky. Může se vsadit, že se ostrými slovy snaží Kanaďana rozhodit.



Pro Priceho je to smutný start. Canadiens jej draftovali v roce 2005 a on po šestnácti letech hraje své první finále, na které se mimořádně těšil. „Je to strašně vzrušující. Většina z nás celý život pracuje na tom, abychom si zahráli o Stanley Cup a konečně tu příležitost máme,“ raduje se.

Price se během finále spíš vyhýbá mikrofonům a raději se soustředí na zlepšení svých výkonů. A nejspíš se snaží vytěsnit i myšlenky na dotěrného Paláta, který mu kolem brankoviště nedá pokoj.



Jak před začátkem finálové série mluvil o veliké šanci, zatím ji on ani jeho spoluhráči nevzali za správný konec. Reparát musí složit doma, kde budou postrádat jednu zásadní zbraň.

Tisíce svých fanoušků, před nimiž se jindy Price dokáže opravdu vyšponovat k nadlidským výkonům. Místní úřady totiž nevyhověly žádosti klubu o navýšení povoleného počtu návštěvníků na utkání. A tak Habs zažijí finále před hrstkou fandů, kteří si za lístek na jedinečnou událost patřičně připlatili.

Price ví, že doma už nesmí chybovat. V Montrealu jste totiž padouch, nebo hrdina. Podobně laciné góly se v tamním Bell Center nepromíjí. A ze scény by odešel za hlasitého bučení. Všem jiným skvělým zákrokům navzdory. Teď bude nejdůležitější, aby v komorní atmosféře dokázal zastavit Paláta a spol. a byl to znovu superčlověk ze začátku velké kariéry.