Tampa Bay ovládla první finále proti Montrealu, Palát jednou asistoval

Při loňském finálovém triumfu 4:2 na zápasy proti Dallas Stars hokejisté celku Tampa Bay na úvod prohráli 1:4. Obhajobu Stanley Cupu však zahájili pro změnu jasnou výhrou 5:1, když se proti Montrealu vyřádily hlavně největší ofenzivní opory týmu.

Po několika změnách v zápise od videorozhodčích otevírací utkání finálové série nakonec lídr bodování play off Nikita Kučerov (30 bodů z 19 startů, 7+23) zakončil s bilancí 2+1 a nejlepší střelec Brayden Point (23 bodů z 19 startů, 14+9) s třemi asistencemi.



Úvodní gól však vznikl po česko-slovenské ose. Běžela sedmá minuta, když Ondřej Palát od levého mantinelu prudkou přihrávkou v prostoru mezi kruhy našel na teč připraveného obránce Erika Černáka. Gólman Carey Price byl na jejich souhru krátký.

Stav 1:0 doznal další změny v 26. minutě, kdy se prosadila třetí formace domácích. Po střele Blakea Colemana se tečí z předbrankového prostoru prosadil centr Yanni Gourde. Montreal ukončil neprůstřelnost Andreje Vasilevského až v 38. minutě. Od modré čáry tvrdě pálil bek Ben Chiarot, jehož pokus změnil směr hned od dvou bránících hráčů Lightning. Nejprve jej srazil Anthony Cirelli a do brány se puk dostal od Ryana McDonagha.

Na startu třetí třetiny ovšem klid do domácích řad vnesl produktivní Kučerov. V 42. minutě od pravého mantinelu nahodil puk vzduchem do předbrankového prostoru, kde si jej před baseballovým způsobem zakončujícím Palátem sám nechtěně srazil do brány hrdina předchozího gólového okamžiku Chiarot.

Podruhé Kučerov zaúřadoval v 52. minutě. Point čistým způsobem vyhrál buly v útočném pásmu, ruský fantom play off si zpracoval puk a z mezikruží trefil přesně volný prostor vedle levé tyče Price. V samém závěru pak z několika šarvátek Tampa vytěžila přesilovou hru, ve které nezastavitelný Kučerov připravil palebnou pozici pro kapitána Stevena Stamkose.



Ten uzavíral skóre na 5:1 ze své tradiční pozice na levém kruhu, černou práci před Pricem zastal aktivní Palát (14:44, 0+1, +3, 2 střely). Stejně jako on byl v zápase ve vítězném dresu hodně vidět i obránce Jan Rutta (14:26, +1, 1 střela). Druhý finálový duel je na programu v noci ze středy na čtvrtek a v lepším rozpoložení do něj určitě půjde domácí Tampa.



Výsledek finále play off: