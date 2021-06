Palát: Toužíme po Stanley Cupu víc než loni, chceme napodobit Pittsburgh

Jste letos klidnější, když víte, co vás čeká?

Hlavně víme, jaký je to pocit s pohárem nad hlavou a chceme to zažít zase. Uděláme pro to všechno. Sice jsme už unavení, ale ve finále ze sebe vymáčkneme víc než sto procent.

Je obhajoba těžší než uspět poprvé, jak se říká?

Určitě, zvlášť v téhle lize. Dokazuje to, že obhájit dokázal za 22 let jen Pittsburgh. Když kterýkoli tým vyhraje Stanley Cup, často už nemá takovou sílu a touhu vyhrát znovu. Ale náš tým je v tomhle přesný opak. Jsme hladoví celou sezonu, máme skvělý tým a chceme uspět, i když víme, že to bude hodně těžké.

Co čekáte od série s Montrealem? Cítíte se jako favorit?

Bude to padesát na padesát. My vyřadili skvělé týmy, stejně tak Montreal. Obě organizace si zaslouží být ve finále, budou rozhodovat maličkosti.

Říká se také, že rozhodují gólmani. Vy máte Vasilevského, Montreal Price. Je to souboj dvou nejlepších brankářů současnosti?

Přesně tak tenhle souboj gólmanů vnímám. Vasilevskij je podle mě nejlepší brankář na světě, Price je obrovská osobnost a chytá v neskutečné formě. Když nastupujeme proti němu, je vždycky výborný a je těžké ho překonat.

Price už je velmi zkušený, má slabinu?

Základem je, aby před ním pořád někdo stál a on neviděl na střelu. Ale to platí pro všechny brankáře. Když gólman v NHL vidí puk, tak je velmi těžké mu dát gól.

Úspěch Montrealu mnozí považují za překvapení: v základní části získal ze všech týmů v play off nejméně bodů. Jak ho vidíte?

Všichni ho podceňovali. Když jsem ale viděl jejich sérii s Torontem, hned jsem si říkal, že dojdou daleko, že překvapí hodně lidí. To potvrdili. Hodně lidí jim nevěřilo ani proti Vegas, ale ukázali velkou sílu. Dodržovali svůj plán a jejich strategie byla na Vegas velmi účinná.

Tampa může sázet na famózní ofenzivu a především na Nikitu Kučerova, který se vrátil po zranění a je nejproduktivnějším hráčem celé soutěže. Zvládli byste bez něj tak daleko?

Je úžasné, když vám na play off přijde taková posila. Z pohledu normálního smrtelníka je neuvěřitelné, že je celou sezonu mimo kvůli operaci a vrátí se v takové formě. Pro nás samozřejmě jen dobře.

Jaké to je hrát s ním a Braydenem Pointem v jedné lajně a podporovat dva nejproduktivnější hráče týmu?

Trenér mi věří a dává tuhle šanci. Já se snažím hrát zodpovědně. Oba kluci jsou útočně ladění, mým úkolem je především získávat pro ně puky a pracovat poctivě před oběma brankami. Je skvělé sledovat přímo z ledu jejich talent a předvídavost, maximálně si to užívám.

Hned čtyři vaši spoluhráči jsou v čele tabulky bodování play off. Je tedy ofenzivní síla to, co vás zdobí jako tým?

Nevyzdvihoval bych jen ofenzivu. Samozřejmě máme sílu v útoku, třeba naše první přesilovková lajna je neskutečná, ale my se hlavně snažíme hrát dobře odzadu a z toho pak vychází celý tým.

Jak prožíváte poslední dny před startem finále?

V neděli jsme měli mediální den, trénink, po něm jsme se dívali v šatně na fotbal. Victor Hedman je velký fanoušek fotbalu a samozřejmě drží palce svému Švédsku. Takže fotbal máme aktuálně zapnutý pořád. Při zápase Česka s Nizozemskem jsme šli do první řady my s Honzou Ruttou, ale dívali se i ostatní. Je super, že to kluci zvládli, že se jim daří. Je mi jasné, že teď je pro Čechy hlavní fotbal. Ale věřím, že se fanoušci doma budou koukat i na nás. Jsem přesvědčen, že se jim budíček vyplatí.

Výraznou změnou je, že letos si můžete play off užívat i s fanoušky, což loni kvůli epidemii nešlo. Je to velký rozdíl?

Je to až neskutečné. Loňské play off bylo i díky našim výsledkům nezapomenutelné, ale bez fanoušků to nebylo ono. O to víc si to teď užíváme. Bohužel právě v Montrealu ale ještě opatření platí, což je škoda pro oba týmy.

Víc možná pro Montreal, který nebude mít takovou podporu.

Ale tu euforii hráči určitě cítí. Hrál jsem hodinu jízdy od Montrealu dva roky juniorku a nikde jinde jsem nezažil, aby celý region takhle žil hokejem. Je to fakt něco neskutečného. Teď musí být celé město na nohou. Proto je škoda, že tam pořád nemůže být plný stadion.

Jak se těšíte na návrat všech protiepidemických opatření?

Bohužel, nedá se nic dělat. Na Floridě se od nich už dávno upustilo, teď budeme muset zase začít nosit roušky, v Montrealu nebudeme moct vyjít z hotelu, prostě to bude zas jak před čtyřmi měsíci. Jsou to ale poslední dva týdny sezony a zajímá nás jen zisk Stanley Cupu.