Tvrďák a srdcař. Bek Vegas hrál o Stanley Cup se zlomenou nohou

Paradoxem těchto slov je, že Las Vegas o Martineze nejspíš přijde, protože mu končí smlouva a Las Vegas pro něj nemá pod platovým stropem dost prostoru. Zkušený obránce, který slavil dva poháry v dresu Los Angeles, letos bral čtyři miliony dolarů, zatímco Golden Knights zbývají na utrácení v tuto chvíli jen tři.

A přestože mu je už 33 let, nikdo nemůže počítat, že by šel s penězi dolů. Důvodů je pro to víc než dost.

1. Pořád je platný. Především v defenzivní činnosti.

2. Má ohromné zkušenosti, takového beka potřebuje každý tým.

3. Je neskutečně oddaný, což prokázal právě svým přístupem, kdy nastupovat s velmi nepříjemnou zlomeninou v oblasti chodidla.

Martinez přesto dokázal odehrát všech 19 utkání play off s průměrným časem přesahujícím 22 a půl minuty na zápas, což je třetí nejlepší výsledek v týmu.

„Bez klubových doktorů bych to ale nedal. Jsem jim vděčný. Pochopitelně jsem o své indispozici nemohl mluvit. Mimo zápasy jsem musel hodně odpočívat a nějak se tím prokousat,“ vypráví nyní Martinez, jenž zblokoval 72 střel, což je nejvíc v celé soutěži. Je zřejmé, že právě při jedné z těchto ran to schytal pukem do nohy.

„Vůbec se nedá vyjádřit, jak důležitou součástí našeho týmu byl,“ říká trenér DeBoer a doufá, že rodák z Rochester Hills, což je nedaleko Detroitu, nakonec v Las Vegas zůstane. Vyloučené to není, byť pravděpodobné také ne. Klub má totiž pod smlouvou 22 hráčů, řadu z nich navíc s velkou smlouvou. V obraně je to především o Alex Pietrangelo a Shea Theodore.



Martinez však moc dobře ví, že ve svém věku může podepsat poslední velký kontrakt a nostalgie půjde stranou. Končící šestiletá smlouva mu zajistila 24 milionů dolarů a není důvod, aby šel s penězi dolů.

„Abych se přiznal, tak jsem nad další budoucností ještě nestihl tolik přemýšlet. Samozřejmě si uvědomuju, že jsem volný hráč, ale vypadnutí je pořád čerstvé. Uvidíme, co se stane,“ usměje Martinez.

„Velká škoda, že jsme neuspěli, byli jsme blízko finále. Myslím, že proti Montrealu stačilo pár jiných odrazů puku nebo pár šťastných gólů. Za ty roky v NHL vím, že k celkovému vítězství štěstí potřebujete.“