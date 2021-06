Neberte ho z Montrealu, žádal agent. Teď si jde Perry pro odplatu proti Tampě

Perryho letošní příběh je velmi zvláštní. Na podzim krátce kousal zklamání z nevydařeného finále covidové sezony NHL, kdy s Dallas Stars nedokázal vzdorovat silným Lightning.



Dobře si uvědomoval, že navzdory velkému úspěchu ztrácí v NHL pozici a nepatří už mezi nejvytěžovanější hráče, slábla i jeho produktivita. Nechal se zlomit, aby ještě pokračoval a zkusil se naposledy nastartovat, když přišla nabídka z Montrealu. Na rok a za 750 tisíc dolarů.

Corey Perry v letošní sezoně Základní část 49 zápasů

9 branek

12 asistencí

21 bodů

Play off 17 zápasů

3 branky

9 asistencí

12 bodů



Prošel si krušným rokem. Někteří borci by si své další působení hodně rozmyslelo. Po solidně odvedeném kempu se totiž musel spokojit s rolí zdravého náhradníka v taxi squad stejně jako Michael Frolík, který také podepsal jako předsezonní posila. Jenže na rozdíl od českého útočníka jej Canadiens v době nouze stále obehrávali a využívali jeho velké zkušenosti.

Osmkrát jej vedení povolalo z čekací listiny náhradníků, než si ho kouč Ducharme nechal natrvalo na zápasové soupisce. Měl být hlavně mentorem pro mladé hráče Suzukiho, Caufielda a Kotkaniemiho. Jako někdejší vítěz trofeje pro nejlepšího střelce i nejužitečnějšího hráče NHL měl co předávat.

A v době vrcholících bojů o Stanley Cup převzal po boku dalšího zkušeného borce a kamaráda z reprezentace Erica Staala tahounskou taktovku. Sám teď ukazuje ostatním mladším borcům, jak je důležité dřít.

Nedělá sice spousty bodů jako kdysi, když se na něj spoléhalo. Ale přispívá bojovností, agresivitou a houževnatostí. Proti Vegas se vypořádal i se zkrvavenou tváří po zákroku Jonathana Marchessaulta. Strhl tím i spoluhráče, napumpoval do nich sebevědomí.



O tenhle klíčový prvek v cestě za trofejemi však Montreal málem přišel ještě před začátkem sezony. Perry kvůli své smlouvě musel totiž při přeřazení do taxi sqaud projít listinou nechráněných hráčů a tam po něm toužilo několik týmů. Přesun zatrhl jeho agent Pat Morris několika telefonáty.

„Zavolal jsem do tří týmů, které by o něj potenciálně měly zájem a požádal jsem je, aby si Coreyho nestáhly. Nemělo to znamenat, že by jinak skončil, ale šlo o to, aby si uvědomily, co dokázal,“ řekl pro The Athletic.

Kluby nakonec jeho žádosti vyhověly s tím, že respektují jeho kariéru a tento krok neudělají. I díky setrvání na nejexponovanější hokejové adrese si teď ontarijský rodák může zahrát po strastiplném roce druhé finále v řadě. A zase proti Tampě, na níž nemá dobré vzpomínky.

Perry dal vloni jako hráč Stars gólmanovi Lightning Vasilevskému tři góly, ale stejně nemohl zvednout pohár nad hlavu. Teď má šanci na odplatu.



„Je to trochu jiný rok, když jsem tady v Montrealu, ale zase je to další skvělý test. Je to hodně dobrý tým stejně jako vloni a pro nás to musí být výzva,“ řekl Perry. „Ale nemám jim co vracet. Jsme v jiné sezoně, v jiném roce, je to nová zkouška a uvidíme, co se stane.“

On i spoluhráč Eric Staal, který přišel v průběhu sezony, teď na zbytek týmu apelují silnými promluvami a osobními zkušenostmi.



Pečlivě vysvětlují, jak se finálová šance nemusí už nikdy opakovat. O čemž navíc v kanadském chrámu hokeje něco ví. A dodávají, jak moc teď chtějí vyhrát a zlomit auru neporazitelnosti favorita.



„Seděl jsem v kabině vedle Erica Staala a on mi říká: ‚Hele, jsem zpátky ve finále, naposledy jsem ho hrál v roce 2006.‘ Podívali jsme se na sebe a já mu pověděl, že já jsem ho hrál jen o rok později. Takže známe ten pocit po tak dlouhé době,“ vykládal Perry.

Staal se v onom roce radoval s Carolinou, Perry o rok později v silném roce Anaheimu, kdy měl klub ohromně nabitou soupisku, než si to zopakoval s Dallasem. Tenkrát byl ještě zelenáč druhým rokem nakukující do NHL. Podaří se mu získat druhý pohár v nejspíš poslední sezoně na vrcholu?