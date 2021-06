Montreal Ducharmiens. Kouzlo neokoukaného kouče mění slavný klub

Ani se nechtělo věřit, že Montreal v noci z neděle na pondělí smázl Winnipeg 5:1 a v semifinálové sérii severní divize NHL vede už 3:0 na zápasy. Sebevědomě, odvážně a velmi disciplinovaně kráčí do finále, kam se nepodíval už jedenáct let.

Za obratem nálady i formy mužstva stojí jeden důležitý muž.

Dominique Ducharme.

Zkušený kouč, o kterém se až donedávna tvrdilo, že to náramně umí hlavně s juniory. Dovedl kanadským jinochům vštěpovat vítěznou mentalitu i přesvědčení, že jsou skutečně nejlepší.

O to samé se pokouší poslední tři roky na největší hokejové scéně.

Ještě v lednu byl sice na střídačce až mužem číslo tři. Než se 24. února generální manažer Marc Bergevin rozhodl pro vyhazov daleko věhlasnějšího Claudea Juliena i s jeho asistentem. Cítil, že mužstvo mělo vyšší herní potenciál, který kouč se znamenitým životopisem neuměl probudit.

Montrealského kouče Claudea Juliena (vlevo) nahradil na konci února Dominique Ducharme.

V těžké chvíli k mužstvu padajícímu tabulkou dolů povolal strůjce přeměny Ducharmeho s dodatkem, že jeho mise potrvá dočasně. Jen do konce sezony, která už je přece stejně odpískaná.

Entuziastický a kamarádský kouč to dokázal za dva a půl měsíce zvrátit. Sebevědomí pumpuje i do dospělých borců, změnil taktiku a může se opřít o famózního gólmana Priceho.



Ovládáním angličtiny i francouzštiny si na svou stranu získal fanoušky i hráče. A potom...

Posbíral 15 vítězství a řadu porážek až v prodloužení a vytlačil z bojů o pohár Calgary. V sedmém zápase prvního dramatického kola play off poslal na dovolenou hráče - do té chvíle - nepřemožitelného rivala z Toronta.

A teď nejspíš zařídí, aby se na zbytek Stanley Cupu dívali z televize také Jets. Pokud se mu to povede, může se stát, že z titulu jeho funkce zmizí slovo dočasný. Osudově právě proti Winnipegu zahajoval své mimořádné tažení, když jako neokoukaná tvář nahrazoval legendu Juliena. Tehdy jeho kroky ještě nikdo nekomentoval, jenže teď je mnohem sledovanějším mužem.

„V ten první den mého koučování jsem přece také řekl: ´Vím, že za sebou budu mít osm milionů asistentů trenéra. A to se děje,“ usmál se, když během série udělal pár těžkých rozhodnutí, která však prospěla mužstvu.



Progresivní osmačtyřicetiletý rodák z Joliette přebíral Canadiens s tím, že jej čekají velké výzvy. Postupně je plní a překonává. I když mu nikdo nevěří.

Třeba uznávaný reportér The Hockey News Ken Campbell po jeho jmenování napsal do svého sloupku: „V perfektním světě bude Dominique Ducharme pro Montreal v roce 2021 to samé jako Craig Berube pro St. Louis před dvěma lety. Anebo ten samý muž jako Mike Sullivan pro Pittsburgh v roce 2016. Ale nejspíš se to nestane.“

Už brzy se může ukázat Ducharmeho perfektní svět. Jeho kouzlo totiž viditelně dopadá na celý Montreal.



„Právě teď se bavíme o kontrole emocí a jejich zvládání správným způsobem. Musíme je umět vyjadřovat na ledě jen tak, že si jako tým budeme pomáhat. Zaměřujeme se na vítězství a to dokážete jen s optimálním nastavením hlavy,“ uzavřel Ducharme.

Zblázní hráče tak, že je víra z ligového suterénu dostane až k poháru?