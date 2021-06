Rozjetý Montreal míří za postupem, Vegas srovnalo sérii s Coloradem

Po sobotním triumfu Bostonu nad Islanders v neděli odstartovaly další dvě série druhého kola play off hokejové NHL....

Pastrňák vykouzlil hattrick, Krejčí podpořil Boston třemi asistencemi

Parádní vstup do druhého kola play off NHL předvedli čeští hokejisté ve službách Bostonu, k úvodní výhře 5:2 nad New...