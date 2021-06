Montreal jede dál na vítězné vlně, Colorado v nastavení udolalo Vegas

Třemi výhrami v řadě hokejisté Montrealu šokovali NHL, když otočili sérii úvodního kola proti favorizovanému Torontu z 1:3 na 4:3 na zápasy a formu si přenesli i do dalšího souboje proti odpočatému Winnipegu. Ten si v prvním kole poradil s Edmontonem hladce 4:0 na zápasy.

Na místo možného souboje ofenzivních hvězd Connora McDavida a Austona Matthewse tak druhé kolo Severní divize nabízí pro změnu konfrontaci brankářských osobností soutěže Connora Hellebuycka a Careyho Price. Defenzivní duel s nízkým skóre se však v prvním souboji nekonal, celkově padlo osm branek a šťastnější byli na konci po výsledku 3:5 hostující Canadiens.

Ti za úspěchem nakročili už v první třetině, kterou ovládli 1:3 góly Jesperi Kotkaniemiho, Erica Staala a Nicka Suzukiho. Za Jets se při hře v oslabení prosadil Adam Lowry. Na další gólové akce se pak čekalo až do třetí třetiny, kdy se domácí dvakrát dotáhli na nejtěsnější rozdíl. Montreal ale vždy dokázal odpovědět.

Na trefu Dereka Forbota reagoval z přesilovky Brendan Gallagher a po snížení střelce Kylea Connora z 59. minuty krátce na to odmítl drama trefou do prázdné brány Jake Evans, kterého v daný moment hrubě fauloval Mark Scheifele. Poslední střelec hostů tak musel opustit ledovou plochu v nehokejové pozici na nosítkách. Jets do série vstoupili bez zraněného veterána Paula Stastnyho a během zápasu navíc odstoupil obránce Dylan DeMelo.

Výsledky 2. kola play off:

Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 3:5 (1:3, 0:0, 2:2) Góly:

11:52 Lowry

49:22 Forbort (Dubois, Morrissey)

58:18 Connor (Ehlers, Pionk) Góly:

03:30 Kotkaniemi (Petry, E. Gustafsson)

05:10 E. Staal (Perry, Edmundson)

17:14 Suzuki (Caufield, Edmundson)

51:04 Gallagher (S. Weber, Petry)

59:00 Evans (Toffoli, E. Staal) Sestavy:

Hellebuyck (Brossoit) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Forbort, Poolman, Stanley – Wheeler (C), Scheifele (A), Connor – Ehlers, Toninato, Dubois – Appleton, Lowry, Copp – Lewis, N. Thompson, Perreault. Sestavy:

Price (Allen) – S. Weber (C), Chiarot, Petry, Edmundson, E. Gustafsson, Kulak – Gallagher (A), Danault, Evans – Caufield, Suzuki, Toffoli – J. Anderson, Kotkaniemi, Byron (A) – Armia, E. Staal, Perry. Rozhodčí: Furlatt, Meier – Murchison, Barton Počet diváků: 500 Stav série: 0:1

Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 3:2P (2:1, 0:1, 0:0 - 1:0) Góly:

03:39 Saad (Girard, Graves)

17:08 Jost (Girard, D. Toews)

62:07 Rantanen (MacKinnon, Makar) Góly:

09:32 Martinez (Pacioretty, Theodore)

30:28 R. Smith (Marchessault, Theodore) Sestavy:

Grubauer (Dubnyk) – Makar, D. Toews, Girard, Graves, Timmins, Nemeth – Rantanen (A), MacKinnon (A), Landeskog (C) – Ničuškin, Jost, Saad – Donskoi, Compher, Burakovsky – Ranta, Bellemare, Newhook. Sestavy:

M.-A. Fleury (Thompson) – Pietrangelo (A), Martinez, Theodore, Holden, Whitecloud, Hague – Mark Stone (C), Stephenson, Pacioretty – R. Smith (A), W. Karlsson, Marchessault – Tuch, N. Roy, Sikura – Kolesar, P. Brown, W. Carrier. Rozhodčí: Hebert, Lee – Berg, Brisebois Počet diváků: 10 491 Stav série: 2:0





Severní divize:

Západní divize: