Palát pomáhal sestřelit Mrázka, zápis Krejčího a Pastrňáka nestačil

Palát připravil první a poslední gól utkání. Po jeho přihrávce zakončil Brayden Point v 15. minutě do prázdné branky a ve třetí třetině v přečíslení dva na jednoho uvolnil český útočník Nikitu Kučerova, který střelou bez přípravy stvrdil výhru Tampy Bay. Palát bodoval poprvé v sérii a v letošním play off má na kontě pět bodů (2+3). Martin Nečas z Caroliny ještě ve 2. kole play off nebodoval a zůstává na totožné bilanci jako jeho krajan.

Zbylých osm gólů padlo v divoké druhé třetině. Carolina v rozmezí 25. a 33. minuty skórovala čtyřikrát. Nejdříve Teuvo Teräväinen s Jesperem Fastem otočili během 39 sekund na 2:1 a na vyrovnání Stevena Stamkose odpověděli dalšími slepenými trefami obránci Dougie Hamilton s Jaccobem Slavinem. Závěr třetiny ale vyzněl pro Lightning a Mrázka postupně překonal Kučerov, Tyler Johnson a Stamkos.

„Zvažovali jsme, že ho před třetí třetinou vystřídáme,“ řekl trenér Caroliny Rod Brind’Amour k Mrázkovi, který inkasoval šestkrát z 26 střel. „Ale je to bojovník a věděli jsme, že nechce být z takového zápasu stažen. Navíc v první třetině chytal velmi dobře a několikrát nás podržel, protože začátek zápasu jsme neměli nejlepší,“ dodal kouč. Upřesnil, že ještě neví, koho postaví do branky v příštím zápase.

Tampa Bay si v zápase pomohla i třemi využitými přesilovými hrami, ve dvou případech při obratu z 2:4 na 5:4. „Vyloučení otočila zápas,“ zlobil se Brind’Amour. „Když dáte týmu s takovou útočnou silou šest přesilových her, koledujete si. To není recept na úspěch. Musíme hrát disciplinovaně a tvrdě, ale také chytře. Psychická výhoda byla na naší straně, ale dali jsme jim šanci, aby se vrátili do zápasu, a oni tím nepohrdli,“ doplnil Slavin.

Trenér Tampy Bay Jon Cooper velebil zejména Kučerova, který zaznamenal v utkání tři body (2+1) a vede i produktivitu play off (5+12). „Ve druhé třetině jsme trochu ztratili kontrolu nad zápasem, ale on nás vytáhl z problémů. V přesilových hrách skvěle tvořil hru, střílel. I při hře pět na pět byl jako zvíře. Když hraje takhle, je jednoduše nezastavitelný.“

V zápase Bostonu na ledě New York Islanders trefil Pastrňák v závěru první třetiny v pokleku za bezgólového stavu jen tyč zcela prázdné branky. Havířovský rodák, který v úvodním utkání série nasázel Islanders hattrick, nebyl nikým atakován a měl dost času přesně zamířit, ale obrovskou šanci střelou bez přípravy zahodil.

„Když se něco takového stane vašemu nejlepšímu hráči, tušíte, že vás čeká těžký večer. Napadne vás, že odrazy pravděpodobně nebudou na vaší straně a musíte si je vydřít,“ podotkl trenér Bostonu Bruce Cassidy. „Postrádal jsem dnes u hráčů větší touhu dostat puk do branky, moc jsme nestříleli, proto jsme prohráli.“

Jeho svěřenci ale vedli a Pastrňák stál ve 24. minutě u zrodu prvního gólu zápasu. Po jeho zblokované střele vznikl před brankou závar a Krejčí z pravé strany z dorážky otevřel skóre. Islanders si vzali ještě trenérskou výzvu kvůli bránění Brada Marchanda brankáři Semjonu Varlamovovi, ale gól platil. Pastrňák si tak připsal jedenáctý bod (5+6) v letošním play off, Krejčí šestý (1+5).

Hlavním strůjcem obratu byl Matthew Barzal, po jehož přihrávce zpoza branky vyrovnal z blízka Kyle Palmieri. Barzal poté v 54. minutě zápas rozhodl, když se k němu odrazila zblokovaná střela a pohotovou střelou z levého kruhu překonal Tuukku Raska. Zbývající dva góly dali při hře bez brankáře Casey Cizikas a Jean-Gabriel Pageau.

„Tento zápas byl nesmírně důležitý, protože jet do jejich haly za stavu 1:3 by bylo kritické,“ věděl Barzal. „Je to týmová výhra, každý nějak přispěl. Někdo dal gól, jiný se srážel, další skvěle bránil. Každý udělal něco pozitivního pro tým, a proto jsme vyhráli.“

