Plekanec: Montreal může Stanley Cup vyhrát. Tlak je tam větší než v Torontu

Už před sezonou jste říkal, že má Montreal skvěle složený kádr a může to dotáhnout daleko, viďte?

Věřil jsem jim, protože se mi líbilo, jak manažer Bergevin poskládal tým. Má víceméně všechno, co by mít měl. Od všeho je tam něco: jsou tam zkušenosti v podobě starších hráčů, je tam mládí a rychlost, zároveň jsou tam vysocí hráči, kteří to umí řezat. A v brance Price - navíc ve formě. A ještě je jedna věc, možná nejdůležitější.

Stanley Cup 2021 Program a výsledky

Jaká?

Že ten tým má vlastně pět lajn. Sice se jim nikdo nezranil, ale když někdo vypadl z formy, tak okamžitě vytáhli jiného hráče a podával stejně dobrý výkon jako jeho předchůdce. V tomhle je obrovský rozdíl v Montrealu letos a v předešlých letech.

V kanadské divizi NHL se mluvilo hlavně o Torontu, Montreal nebyl braný za favorita a v základní části nepřesvědčil. Co se s ním stalo?

Začalo se hrát play off, což je úplně jiná soutěž než základní část. Je to klišé, ale v zámoří to platí dvojnásob. Jsou to úplně jiná sportovní odvětví, vůbec se to nedá srovnávat.

Proč vlastně selhalo Toronto, od kterého se čekal úspěch? Bylo to tlakem, o kterém se neustále mluví?

O Torontu se říká, že tam je hrozný tlak, ale v Montrealu je ještě větší.

Opravdu?

Jasně, je to kvůli tomu, že je to francouzská provincie, fanoušci a novináři tam vytvářejí daleko větší tlak než v Torontu. Maple Leafs se dlouho nedařilo postoupit ani do play off a na Stanley Cup čeká od roku 1967. Zásadní rozdíl mezi Torontem a Montrealem je ale v něčem úplně jiném.

O Torontu se říká, že je tam hrozný tlak, ale v Montrealu je ještě větší.

V čem?

Pokud člověk rozumí hokeji a podívá se na sestavy obou týmů, tak rozdíl je v tom, že Toronto má hvězdy, šikovné hráče, kteří patří k nejlepším hráčům v NHL, ale nemají vyrovnaný a dostatečně široký kádr. Takže když jim vypadne Matthews nebo Marner, tak to tam nemá vzít kdo jiný. To je obrovský rozdíl, který se ukázal v play off.

Dá se říct, že řeči o mimořádném tlaku v Torontu jsou berlička a výmluva na to, že nepřichází výsledky?

Nevím, čím to je. Spíš je rozdíl v tom, jakým stylem je Toronto pod tlakem. Nějaký rozdíl asi bude v tlaku na hráče, možná jsou moc mladí a nevychází dobře s novináři. Je to zvláštní.

Montrealu jste věřil, ale přiznejte: čekal jste, že dokráčí až do finále?

Čekal, nečekal: každý teď může říkat, co chce. Mně se od začátku líbily detaily, které manažer Bergevin poskládal, měl jsem z toho velmi dobrý pocit. Předpoklady samozřejmě nemusely vyjít, Montreal mohl vypadnout v prvním kole a nikdo ho neřešil. Přesto musím zopakovat, že obrovskou zásluhu má na úspěchu Bergevin, který je v Montrealu pod neskutečným tlakem už roky. Minimálně tři čtyři sezony ho novináři odvolávají.

Má Montreal šanci dosáhnout na úplný vrchol?

Myslím, že je to otevřené. Tampa má strašně moc zkušeností, na druhou stranu Montreal má v kádru také hráče, kteří hráli finále Stanley Cupu. Je to vyrovnané, vidím to padesát na padesát.



Bez ohledu na soupeře? Nebyli by pro Montreal výhodnější Islanders?

Nevím, v téhle fázi je to asi jedno. Tampa je rychlý a techničtější tým, Islanders měli spíš větší hráče a hrajou poctivý defenzivní hokej. Těžko říct, co by Montrealu vyhovovalo víc. Ale šanci má i proti Tampě.

Montreal měl v době, kdy jste za něj hrál, také často hodně silný tým. Co mu tehdy chybělo?

Mívali jsme dobré týmy a dařilo se nám, ale v jednom roce jsme neměli kam sáhnout, protože jsme to táhli vyloženě na čtyři lajny a byli strašně unavení. Jindy nám chyběli silní hráči, kteří by to umlátili, i když jsme byli rychlí a měli šikovné hokejisty. Pokaždé nám zkrátka nějaký element chyběl, kdežto dneska má Montreal úplně všechno.

Vzpomenete si na sezonu, kdy jste byli úspěchu nejblíž?

Těžko říct, dvakrát jsme byli ve finále konference, ale postoupit se nám nepovedlo. Jednou to bylo kvůli tomu, že jsme neměli šířku kádru a neměli kam sáhnout. A podruhé jsme měli jen jednu nebo dvě lajny schopné dát gól. A to je znát. Dneska může v Montrealu rozhodnout kdokoli, ať je to Anderson, Toffoli, Perry, Armia, Staal nebo Gallagher... To je neskutečná síla ve vyrovnanosti. A to mají Tatara na tribuně.

Pro fanatické fanoušky Canadiens je hrozná smůla, že nemůžou být na stadionu, viďte?

Jo, je to samozřejmě škoda. Ale viděl jsem záběry okolo stadionu a plní to tam. Nevím, jestli jim tam zápasy promítají, ale je neskutečné, jak celé město žije hokejem.

Dovedete si představit, co by se tam dělo, kdyby opravdu vyhráli? Už teď řádili...

To je normální, pamatuju, jak vyváděli, když jsme v roce 2008 vyřadili v play off Boston. To se tam děly podobné věci.