Najde se někdy lepší tým? Tvoříme historii NHL, tuší šampioni z Tampy

Tampa Bay Lightning slaví znovu po deseti měsících. Sezona 2019/20 končila loni v září, v noci na čtvrtek se fanoušci rozloučili s ročníkem 2020/21.

V pátém zápase finále play off NHL Lightning udolali Montreal Canadiens 1:0 a celou sérii zvládli 4:1 na zápasy.

Za posledních dvacet pět let obhájily Stanley Cup pouze dva jiné týmy. V letech 2016 a 2017 Pittsburgh Penguins, v letech 1997 a 1998 Detroit Red Wings.



Teď se k nim přidala Tampa.

„Už nikdy nebudou hrát v lepším týmu. Budeme na ně v budoucnu nahlížet jako na jeden z nejlepších vůbec,“ řekl pro web The Athletic bývalý útočník a legenda klubu Martin St. Louis. Sám ještě hrál, když současní lídři floridského klubu jako kapitán Steven Stamkos, elitní obránce Victor Hedman či zkušený útočník Alex Killorn začínali.

„Naše parta se navždy zapsala do historie. Je to sakra úžasné,“ přitakal už slavící Stamkos. „Je děsně těžké Stanley Cup vyhrát, a když se vám to podaří dvakrát po sobě, zasloužíte si uznání.“



Lightning málem slavili už začátkem týdne, ale Montreal v prodloužení urval alespoň jedno vítězství. Kdyby ne, Tampa by přebírala pohár v Kanadě před prakticky prázdným stadionem (do haly se dostalo jen 3,5 tisíce fanoušků), bez rodiny a daleko od domova.



Na sociálních sítích jste mohli narazit i na vtipy, kterak hokejistům Tampy vlastně prohra v Montrealu nevadila, protože stejně chtěli slavit doma před vyprodanou arenou (18 tisíc lidí).

„Je pravda, že zpátky do Montrealu jsme už opravdu nechtěli. Jen se podívejte na jejich fanoušky,“ rýpl si do příznivců soupeře ruský útočník Nikita Kučerov. „Slavili (po snížení v sérii na 1:3), jako by vyhráli Stanley Cup. Děláte si srandu? Vážně, děláte si srandu? Pro ně play off skončilo v minulé sérii!“



Na rozhovor s novináři dorazil bez trička, hýřil skvělou náladou, popíjel pivo a neodpustil si ani další rýpance.

Vadilo mu, že brankář Andrej Vasilevskij nedostal ocenění pro nejlepšího brankáře základní části NHL (ihned po výhře naopak Vasilevskij dostal cenu pro nejužitečnějšího hráče play off).

„Celou dobu říkám Vasimu, že je nejlepší z nás všech. Nechápu, jak mohli tu cenu za základní část dát tomu chlápkovi z Vegas, ať se jmenuje, jak chce (Marc-André Fleury). Stejně tak loni tu cenu dali úplně někomu jinému. Hrozná blbost.“



Vasilevskij v sezoně opravdu dominoval, zejména pak v play off.

Úspěšnost zákroků vytáhl ve vyřazovací části na 93,7 procenta, průměrně pouštěl necelé dvě branky na utkání, hned pětkrát udržel nulu. A čistým kontem také všechny série ukončil. Jak v prvním kole proti Floridě, tak ve druhé proti Carolině, ve třetím proti NY Islanders i ve finále s Montrealem.

Další tahouni?

Už zmíněný Nikita Kučerov. Celou základní část marodil, naskočil až do play off a ve 23 zápasech nasbíral 32 bodů, nejvíc ze všech. To, že vynechal základní část, má však i svou kontroverzní stránku. Tampě se tím uvolnil prostor pod platovým stropem - jeho gáže činila 9,5 milionu dolarů. Klub tak mohl shánět další posily a v play off klidně Kučerova nasadit, neboť ve vyřazovací části se platový strop už nepočítá. Liga však seznala, že klub pravidla neobešel, ani nic neporušil.

Co další lídři? Útočník Brayden Point vstřelil ve 23 zápasech 14 gólů, jasně nejvíc ze všech (druhý bostonský Brad Marchand jich dal osm v jedenácti duelech).

Obránce Victor Hedman válel v obraně, ale často podporoval i útok (18 bodů).

Důležitými články sestavy byli i Češi. Obránce Jan Rutta hrál v první obraně právě s Hedmanem, útočník Ondřej Palát podporoval v prvním útoku ofenzivní duo Kučerov - Point.

Za zmínku stojí i útočník Alex Killorn, jenž si v prvním zápase finálové série zlomil lýtkovou kost, podstoupil operaci a v dalších zápasech, pokud by se finále protáhlo, hodlal nastoupit.

„Naštěstí chlapi zařídili, že jsem už hrát nemusel,“ culil se později Killorn.



„Tenhle příklad ukazuje, co jsme za tým. Hodlali jsme Stanley Cupu obětovat cokoliv, s takovým nastavením jsme do play off šli,“ pochválil spoluhráče bek Hedman.

„Necelé dvě minuty před koncem jsem seděl na střídačce a prakticky brečel. Budu na to vzpomínat,“ přiznal útočník Pat Maroon, který slaví třetí Stanley Cup v řadě (2019 se St. Louis Blues, 2020 a 2021 s Tampou).



„Ale teď jdeme slavit,“ řekl obránce Ryan McDonagh. Oslavy budou zasloužené.

