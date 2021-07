Už ho nepodceňujte. Palát vedle hvězd? Bojovník, střelec i šikula

Palát byl dlouho zaškatulkovaný jako defenzivní specialista. Už proto, že se dlouho prokousával do elitních formací Tampy, kde na něj nezbývalo místo. A když dostal příležitost se v nich ukázat, zůstal tam. Kouči Cooperovi zase jen potvrzoval svou vzrůstající kvalitu, sebevědomí a potřebnou komplexnost.



Letos řádil v první lajně vedle uzdraveného a opěvovaného křídelníka Nikity Kučerova a důrazného centra Braydena Pointa. Zase tam na něj zbývaly hlavně obranné povinnosti, které si plnil. Ale tentokrát už se nebál velkých jmen vedle sebe a sám se zapsal mezi velké hráče. Bojoval, dřel, prokázal čich na důležité situace. Střílel a připravoval góly. Volil neotřelá řešení a dokázal se zarýt soupeři pod kůži.

Na místo vedle těch dvou si hodně zvykal. „Je to pro mě nové. Ale snažím se odvádět dobrou práci. Když je možnost střílet, tak střílím. Ale pokud můžu přihrát, udělám to. A já myslím, že můžu pomoct i k produktivitě v přesilovkách,“ vykládal během sezony.



Konec konců se jeho přínos hodně líbil i trenéru Cooperovi, který mu za dobře odvedenou práci v play off děkoval. „Nedostává se mu takového uznání jako Pointovi a Kučerovovi, i když by si ho zasloužil. Jenže kdybych ho z téhle formace vytáhl, ti borci by přišli do mé kanceláře a ptali se mě, proč to vůbec dělám,“ říkal Cooper.

Palát se ve finálové sérii stal postrachem brankáře Priceho a jeho obránců. V prvním finále se přimotal ke kurióznímu gólu, kdy si Chiarot srazil puk do branky a on nejspíš ještě tečoval. Nebýt tam ve správný moment, možná by ještě brankář Montrealu zasáhl. V dalším zápase nachytal kanadského gólmana nepřipraveného po nesmyslné přihrávce beka Edmundssona zpoza branky.

Na stadionu Montrealu během třetího utkání bravurně dojel puk, který se mu na modré čáře nepodařilo zpracovat a naservíroval jej střelci Kučerovovi, jenž dal důležitý třetí gól.

A například InStat Hockey spočítal, že patřil k nejužitečnějším hráčům v posledních osmi zápasech Tampy. Tedy v klíčovém období, kdy vrcholilo tažení za pohárem. Nejenže si připsal sedm bodů, ale také vybojoval téměř pět kotoučů pro svůj tým na zápas a v každém utkání si vypracoval alespoň jednu gólovou šanci.

Jak je vidět, výběr v sedmém kole draftu roku 2011 se stal jedním z dílků ve skládačce současného úspěšného mužstva.



Právě teď se Palát raduje se spoluhráči ze zisku nejcennější hokejové trofeje na světě. Uznávaný server The Hockey News už před měsícem věštil, že po sezoně se stane horkým zbožím pro přestup do jiného týmu NHL kvůli našlapnému platovému stropu a zaspekuloval si, že by se mohl hodit k McDavidovi.



Po zisku druhého poháru a s ohledem na jeho cennou práci po boku hvězd, kterou se navíc sám stal, bude mít ovšem Tampa jistě zájem ponechat si českého rvavého a velmi chytrého křídelníka.

V NHL patřil k nejpodceňovanějším hráčům. Vstupem mezi velké hráče si zajistil, že už jej nebude podceňovat nikdo.