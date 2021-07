Maroon vyhrál Stanley Cup potřetí v řadě. Jako první po 38 letech

Tampa ovládla sérii s Montrealem v pěti zápasech. Ten poslední vyhrála na domácím ledě v noci ze středy na čtvrtek těsně 1:0. Závěr byl tak pořádně vypjatý. „Posledních 100 vteřin jsem na střídačce doslova slzel,“ přiznával emocemi svázaný Maroon. „Jsem na kluky nesmírně pyšný. Nejdůležitější je charakter a ten náš tým bezpochyby měl. Nemůžu se dočkat, až o těchto momentech budu jednou vyprávět svému synovi.“

Pat Maroon se nejprve stal součástí tažení St. Louis v roce 2019, kdy se spolu s týmem dostal během pár měsíců z posledního místa celé ligy až na samotný vrchol. V posledních dvou sezonách, jež byly značně ovlivněny covidem-19, působil u Lightning, kam přišel jako onen postrádaný dílek do skládačky spolu s dvojicí Blake Coleman a Barclay Goodrow. Všichni byli důležitými akvizicemi do třetí a čtvrté útočné řady, kde Tampa potřebovala posílit.

„Toto vítězství je obzvláště výjimečné,“ zářil Maroon radostí na tiskové konferenci po pátém a zároveň posledním finálovém zápase série s Montrealem. „Je těžké vyhrát Stanley Cup jednou a já jsem měl to štěstí, že jsem mohl být součástí dobrých týmů, které měly šanci na vítězství. Pro organizaci je složité vyhrát dvakrát v řadě, o to je to mimořádnější. Prostě úžasné.“

Loni v bublině probíhalo play off za velmi specifických podmínek. Místo fanoušků se objevovaly v hledišti pouze reklamy a prázdná sedadla, podobně začala i letošní sezona. Nejvíce hráčům chyběli ti nejbližší. Speciálně těm, co měli důvod slavit.

Mezi takové patřil i Maroon, situace se ve světě naštěstí lepšila, a tak mohl za plexisklem vídat především syna Anthonyho. „Jsem šťastný, že mohu slavit podruhé zisk Stanley Cupu také s rodinou.“

Útočník Tampy Pat Maroon (vlevo) ve čtvrtém zápase finále Stanley Cupu překonal Careyho Price, z vítězství se však radoval jeho soupeř.

„Patty“, jak se Maroonovi v hokejovém světě přezdívá, nesbíral 100 bodů za sezonu, nicméně jak sám trenér Jon Cooper říká, hráč nepotřebuje střílet gól za gólem a válcovat ligu v produktivitě, aby se mohl stát hvězdou. „Kluci k němu tíhnou. Vždycky, když je potřeba, říká správné věci a má šarm. Pro nás rozhodně hvězdou je,“ komentoval přínos Maroona pro tým.

„Jsem opravdu poctěn. Miluji hokej. Každý den dřu jako kůň a někdy se vám podaří hrát v dobrých týmech, kde musíte plnit důležitou funkci. Já jsem přišel do Tampy a cítil jsem, že máme šanci vyhrát,“ pokračoval v nadšeném monologu na tiskové konferenci Maroon.

Od roku 1967, kdy NHL zažila první expanzi a rozšířila se o šest týmů, se ze zisku Stanley Cupu radovali ve dvou letech po sobě v různých dresech jen dva hráči. Cory Stillman v sezonách před a po výluce zvítězil jako hráč Tampy a Caroliny, Claude Lemieux zase v letech 1995 a 1996 v barvách New Jersey a Colorada.

„Ano, to je vskutku perfektní společnost,“ liboval si Maroon, když dosáhl něčeho podobného už loni.

Dokonce čtyřikrát za sebou, avšak v jednom týmu, ovládla play off NHL vítězná generace z New York Islanders. Konkrétně 16 hráčů se objevilo na soupisce v každé sezoně mezi lety 1980 až 1983. Byli jimi Anders Kallur, Billy Smith, Bob Bourne, Bob Nystrom, Bryan Trottier, Butch Goring, Clark Gillies, Dave Langevin, Denis Potvin, Duane Sutter, Gord Lane, John Tonelli, Ken Morrow, Mike Bossy, Stefan Persson a Wayne Merrick.

Hráči, trenéři i fanoušci si jsou vědomi, že Tampa Bay tvoří něco mimořádného. Napodobuje úspěchy Chicaga, Los Angeles nebo Pittsburghu z posledních let.

„Blackhawks vyhráli třikrát během šesti let, podívejte se, co dokázalo Los Angeles (šampioni 2012 a 2014) nebo Pittsburgh (šampioni 2016 a 2017). O těchto týmech se mluví jako o těch nejúspěšnějších v poslední době. My doufáme, že odteď budou lidé zmiňovat také nás,“ mluvil spokojeně trenér Cooper.