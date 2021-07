Tichý vítěz z Tampy. Útočník Palát napodobil slavného krajana Jágra

Nyní se ale jeho jméno vrylo do hokejové historie a po deseti nevyzpytatelných měsících opět i na podstavec nejcennějšího poháru světa. Tampa Bay v noci na čtvrtek udolala Montreal 1:0, finálovou sérii ovládla 4:1.

„Jsme velice pyšní,“ hlásí Palátův hráčský zástupce Robert Spálenka z agentury Sport Invest. „Kvůli koronaviru jsme loni přišli o pořádné oslavy. Doufejme, že se letos podaří dovézt Stanley Cup do Česka.“

V zemi by se slavná trofej zdržela. S Palátem se podruhé raduje i krajan Jan Rutta, z kterého se v obraně Tampy stala nenápadná, ale spolehlivá pracovní síla. Rutta spíš jistil slavnější kolegy. Útočník Palát s těmi největšími hvězdami Lightning naskakoval na led v jedné formaci. „Pro úspěch Tampy je klíčový,“ tvrdí Spálenka.



„A byť je mimořádně úspěšný, stále je to dříč. V Česku je hodně podceňovaný, což je způsobené i tím, že má rád klid. Odmítá třeba reklamní a marketingové nabídky, nevyhledává mediální pozornost.“

Nejspíš i proto novináři po obhajobě Tampy více velebili švédského beka Hedmana, který neúnavně podporoval útok. Brankářského fantoma Vasilevského z Ruska nebo jeho krajana a ofenzivního démona Kučerova, který s centrem Pointem a Palátem utvořili nejnebezpečnější útok Tampy. „Je děsně těžké Stanley Cup vyhrát. Zasloužíte si uznání, když se vám to podaří dvakrát po sobě,“ pravil hvězdný kapitán Tampy Steven Stamkos.

Za posledních 28 let se to povedlo jen Detroitu a Pittsburghu. Palát s Ruttou jsou zase po Jágrovi, Hrdinovi a dlouhých 29 letech čekání dalšími našinci, jejichž tým titul obhájil. Třicátník Palát gólově neexplodoval jako při loňském play off. Projevil se jako excelentní pobočník es. Ve 23 duelech přispěl bilancí 5+8, šikovností a pílí, která ho z rodného Frýdku-Místku vystřelila ke slávě.



Z maminky se tehdy stala věrná fanynka. Učitelka během synových tréninků čekala v autě a opravovala písemky. Z jejího manžela a elektroinženýra se stal Ondřejův trenér, který dodnes doma ve Frýdku-Místku vychovává další hokejový potěr.



Po čtvrtku může říct, že vypiplal dvojnásobného šampiona. A nemusí skončit jen u toho. Třeba expert Eddie Olczyk tvrdí: „Tampa musí vyřešit problémy s platovým stropem. Někdo sice odejde, ale pořád zůstane jádro týmu, které bude zklamané, pokud nevyhraje další titul.“



Paláta se uskromnění nejspíš týkat nebude. „Nepředpokládám, že by se u Ondry něco dělo. Nezatěžuje rozpočet jako největší hvězdy, a přitom to je nepostradatelný hráč,“ dodá agent Spálenka.