Nejužitečnějším hráčem play off NHL byl zvolen brankář Vasilevskij

Ruský gólman při obhajobě Stanley Cupu celkově pětkrát odcházal s nulou, z toho ve všech rozhodujících duelech čtyř sérií letošního play off. V 1. kole po výsledku 4:0 nad Floridou (série 4:2 na zápasy), ve 2. kole 2:0 nad Carolinou (série 4:1), v semifinále play off 1:0 nad Islanders (série 4:3) a stejně tak v pátém finále 1:0 nad Montrealem (série 4:1).

V nejdůležitějších situacích tak své spoluhráče vždy dokázal podržet a danou sérii lze navíc prodloužit ještě o rozhodující partii loňského finále - 2:0 nad Dallasem (série 4:2). Brzo 27letý rodák z města Ťumeň, kterého v letošním hlasování o Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře soutěže předčil veterán Marc-Andre Fleury z Vegas, nakonec bez trofeje nezůstal. Zcela zaslouženě si totiž odnesl přestižní Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off.

Radovat se z ní mohl, přestože měl zdatné konkurenty. Skvělé play off odehrál jeho krajan a suverénní vítěz produktivity Nikita Kučerov. Poté, co kvůli rekonvalescenci po operaci kyčle vynechal celou základní část, ve vyřazovacích bojích posbíral skvělých 32 zápisů (8+24) z 23 startů. Blízko překonání historického rekordu NHL byl kanonýr Brayden Point, když skóroval devětkrát za sebou (držitelem rekordu je Reggie Leach z Philadelphie skórující desetkrát v řadě v play off 1976). Druhý muž letošního pořadí produktivity se zastavil na 23 bodech (14+9).

Výše zmiňovaná čístá konta a průměr 1,9 branek na zápas s procentuální úspěšností zákroků 93,7 však skvělé ofenzivní výkony borců z elitní formace Tampy převážily. Vasilevskij je tak historicky celkově sedmnáctým vítězem Conn Smythe Trophy z pozice gólmana, prvním od úspěchu Jonathana Quicka z Los Anglees v ročníku 2012.