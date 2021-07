Montreal urval první finálové vítězství, série se vrací do Tampy

Nejrychlejším možným způsobem 4:0 na zápasy v historii play off NHL dokráčeli k zisku Stanley Cupu naposledy hokejisté Detroitu, když v roce 1998 obhájili triumf v sérii proti Washingtonu. Po shodně hladkém průběhu finále se radovali i o rok dříve pro změnu proti Philadelphii.

Tampa Bay v letošní sezoně mohla slavnou dynastii Red Wings v obou případech napodobit. Nejen v obhajobě triumfu, ale také dominantním výsledkem 4:0 na zápasy. V pondělí k tomu na ledě Montrealu byla hodně blízko, nakonec se však po prodloužení radovali domácí Canadiens a série se tak vrací na slunnou Floridu.

Prvním střelcem v pořadí čtvrté finálové partie byl domácí útočník Josh Anderson, jenž v 16. minutě zakončoval proti přemísťujícímu se Andreji Vasilevskému po skvělém pasu Nicka Suzukiho. Ten si chytře podržel puk a položil na led obránce Davida Savarda, výrazně se tak podepsal pod vůbec první vedení Montrealu v průběhu celé série.

Krátce na to navíc mohl po chybě Vasilevského v rozehrávce zvýšit Jake Evans, ruská jednička Lightning však své zaváhání stihla napravit. V závěru třetiny hráli hosté v početní výhodě a produktivní duo v osobách přihrávajícího Nikity Kučerova a zakončujícího Braydena Pointa rozezvonilo tyč za Carey Pricem.

Stejně tomu bylo i v 36. minutě, kdy v další přesilovce pálil do konstrukce brány pro změnu i obránce Victor Hedman. Urostlý Švéd se dostal v rychlém sledu k dalšímu zakončení, kdy nešťastně trefil nad koleno spoluhráče Pointa. Úlevu od bolesti mu ovšem jen o pár minut později poskytla akce spoluhráčů ze třetí formace.

Po nahození Blakea Colemana brankář Price puk vykopl jen k dojíždějícímu Ryanu McDonaghovi, který parádní zadovkou uvolnil před odkrytou bránou Barclayho Goodrowa. Na obránce tak McDonagh ukázal skvělý cit pro hru - 1:1. Do třetí třetiny se tak šlo za smírného stavu, který v 49. minutě prolomil nenápadnou střelou od modré čáry ruský obránce Montrealu Alexandr Romanov.

Hostujícího favorita ale vrátil do hry v 54. minutě finálový specialista Patrick Maroon. Urostlý bijec ze čtvrté formace, jenž nastupuje ve třetím finále Stanley Cupu za sebou, z rychlého protiútoku zakončil akci po žabičce Mathieu Josepha. Vyrovnávací akce dostala hokejisty Tampy do sedla a nebyli daleko od další branky. V 58. minutě nejprve Ondřej Palát (16:53, +/-: 0, 2 střely) z blízka minul a jen o pár vteřin později Kučerov z bezprostřední blízkosti brány usměrnil puk jen do tyče za již překonaným Pricem.

Ze svého tlaku následně Lightning vytěžili přesilovku poté, co obránce Shea Weber krátce po buly zasáhl Paláta hokejkou v obličeji. Rodák z Frýdku-Místku opouštěl ledovou plochu s krvavým šrámem, hosté tak dostali výhodu na čtyři minuty. Velká příležitost ale nakonec zůstala nevyužita a krátce po návratu Webera do hry rozhodl domácí střelec Anderson.

Na levém křídle v bruslařském souboji vyzval Jana Ruttu (14:59, -1, 4 střely), přes kterého jednou rukou přihrál do předbrankového prostoru Coleu Caufieldovi. Rutta svého soka odtlačil na zadní hrazení, při návratu před bránu byl ale útočník Canadiens rychlejší a poslal odražený puk nad klečícího Vasilevského - 3:2PP.

Výsledek finále Stanley Cupu: