Zkáza zuří. Generalita NHL ale stále doufá, že se na jaře začne hrát

A NHL o víkendu ze svého sídla na Manhattanu oznámila, že by na jaře chtěla vzkřísit sezonu 2019/2020 a posléze předat Stanley Cup právoplatným šampionům.

Její šéfy zjevně povzbudilo přesunutí olympiády v Tokiu na 23. července až 8. srpna 2021 a uvolnění letních vysílacích časů na kanálech společnosti NBC. „Pokud to přímo není naším cílem, aspoň doufáme, že se zase bude hrát hokej. Bude-li třeba napěchovat zápasy do srpna, zvládneme to. Ten problém bychom řešili rádi,“ pravil Bill Daly, druhý muž National Hockey League.

Abychom mu nekřivdili, vlivný pán dodal, že samozřejmě záleží na vývoji situace. A že je příliš brzy na předpovědi, co bude za pár měsíců považováno za možné.

Jsme zdraví. Klepu na dřevo!

I tak kdekomu zní jeho prohlášení poněkud nepatřičně a troufale. New York pohlcuje apokalypsa, fanoušci zdejších Rangers a Islanders, stejně jako příznivci nedaleko sídlících New Jersey Devils patrně souží úplně jiné starosti.

K těžce postiženým oblastem patří Kalifornie, kde sídlí L. A. Kings, San Jose Sharks a Anaheim Ducks.

Vzhledem k posledním zprávám působí Dalyho výroky podobně bláhově, jako by se na potápějícím Titaniku plánovalo slavnostní vystoupení na americkém břehu.

Liga se zastavila 12. března, den po basketbalové NBA. Hokejisty poslala do domácí karantény. Haly jsou zavřené. Federální doporučení ohledně pohybu a srocování lidí zůstanou v USA v platnosti nejméně do konce dubna. Lze jen těžko odhadovat, co bude následovat.

Ale jelikož je Daly štědře placený jako jeden z bossů soutěže, jejíž roční příjmy by za normálních okolností přesáhly pět miliard dolarů, má přirozeně hledat cesty, jak ji co nejdřív uvést zpět do provozu, na kterém je existenčně závislá spousta zaměstnanců a podnikatelů.

Proto NHL zjišťovala, jak jsou na tom arény klubů s volnými termíny v srpnu. S ulehčením konstatuje, že se zatím nakazilo pouze po dvou borcích z Ottawy a Colorada.

„Celé naše společenství je vcelku zdravé – klepu na dřevo. I proto doufáme, že nastane příležitost vrátit se na led,“ uvedl Daly.

Víra přežívá též v myslích hvězd, které nyní měly finišovat v bojích o postup do play off, případně se už na něj horlivě připravovat.

Seriály i kurník

Minulý týden v konferenčních hovorech vyprávěly, jak se doma nudí, sledují seriály a v nouzových podmínkách se snaží udržet kondici. Anaheimský vůdce Ryan Getzlaf se pochlubil, že na zahradě staví kurník pro kuřata.

Washingtonský kanonýr Alexandr Ovečkin se shodl s pittsburským kapitánem a svým odvěkým rivalem Sidneym Crosbym, že by po nucené přestávce nejraději vymazal zbytek dlouhodobé fáze a rovnou naskočil do play off. Potíž vězí v tom, že některé týmy by pak mohly ztratit šanci ještě se poprat o místenku do Stanley Cupu.

Co lékařům na pohotovosti ve špitálu v newyorské čtvrti Queens jistojistě připadá naprosto malicherné, hokejisté při vší úctě k tragickým událostem řeší jako podstatnou věc. Co je fér?

Mají hráči ze slabých mužstev po krátkém kempu podstoupit zhruba deset bezvýznamných mačů? Nebo je lepší poslat je rovnou na dovolenou? A nebude ta dovolená příliš dlouhá, když se sezona 2020/21 může spustit až v listopadu?

Edmontonský kouzelník Connor McDavid by závěr základní části neodepisoval: „Když se vrhneme rovnou do play off, budeme všichni děsně natěšení a v prvním zápase Edmonton–Calgary se nás půlka pozabíjí. Konec série už budou hrát jenom naše farmy.“

Calgarský tahoun Mark Giordano zase míní, že by Stanley Cup 2020 byl nejkvalitnější v historii: „Týmy by do něj nastoupily kompletní, se zdravými hráči, což se vám obyčejně nepoštěstí. Hokej by stál za to.“

Ano. Asi ano. Teď je však třeba hledat hrdiny jinde, ne v bitvách mezi mantinely. Už aby se místo nakažených a nebohých obětí opět začaly počítat góly a asistence.