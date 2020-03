Každý musí dělat, co má, hokej je teď vedlejší, burcuje McDavid

Místo toho, aby jeden z nejlepších hokejistů současnosti spřádal v těchto dnech ve finišující základní části se svým týmem plány, jak po dobře rozehrané sezoně dojít až ke kýženému Stanley Cupu, má úplně jiné myšlenky. „Hokej může chvilku počkat. Teď je mnoho důležitějších věcí. A nade vším je zdraví a bezpečnost všech,“ prohlásil McDavid.

„Je moc důležité, aby každý dělal, co dělat má. A abychom pečovali o sebe navzájem. Chci také poděkovat těm, kteří sami sebe vystavují riziku a pomáhají k tomu, abychom byli zdraví my všichni ostatní okolo. Odvádějí skvělou práci a zaslouží obrovské díky. Když budeme poslouchat jejich rady a vezmeme je za své, s touto věcí se vypořádáme a pak bude možné vrátit se i zpátky k hokeji,“ doplnil McDavid.

Oilers si za předchozích 13 sezon zahráli jen jednou play off. Byli na velmi dobré cestě dopřát svým fanouškům tu nejlepší část sezony i tento rok. „Neměl bych říkat, že je to frustrující. Ale je to určité zklamání, když máte povedenou sezonu, míříte do play off, zažijete mnoho dobrého a pak přijde tohle. Hokej nám samozřejmě chybí, ale čím lépe budeme dodržovat nastavená pravidla, tím rychleji bychom to mohli mít za sebou,“ věří McDavid.

Ze všech různých variant a scénářů k dohrání sezony by preferoval dohrát ji v plném rozsahu. „Přirozeně chcete, aby to bylo pro všechny fér. A férová sezona je ta, která se odehraje celá,“ vysvětlil svůj postoj.

Přestože hráči již dostali svolení přesunout se z míst, kde působí jejich klub, do svých domovů, McDavid do Toronta, kde má domov jeho rodina, neodcestoval. Místo toho zůstal v Edmontonu.

„Vyhodnotil jsem si to jako nejlepší možnou volbu. Nechtěl jsem cestovat s využitím letiště a pak třeba nákazu přivézt k nám domů, abych ohrozil rodiče, prarodiče a vůbec všechny. Myslím, že tohle je bezpečnější,“ vysvětlil McDavid.

Ve svém novém domě v Edmontonu má navíc posilovnu, kterou může nyní naplno využívat. „Pár kluků si ze mě utahovalo a ptali se, proč mít posilovnu v domě, když stadion je jinde. Naštěstí jsem si to ale zařídil takhle a teď tam mohu makat. I když je to těžké, když člověk neví, co bude. Ale pořád věříme, že ještě budeme pokračovat. A já se snažím udržovat své tělo ve formě, kdybychom začali znovu hrát,“ uvedl McDavid.

Alespoň malým zpestřením jsou pro něho výběhy po okolí, neboť je spolu s ním absolvuje spoluhráč Darnell Nurse. „Udržujeme si ale dvoumetrový odstup, víc se vůbec nepřibližujeme,“ ujistil McDavid. „Alespoň tak se ale můžeme jít proběhnout společně. Není to tady zrovna Arizona, co se týká počasí, ale otepluje se nám, takže bude možné dělat pár věcí z tréninku i venku,“ těšil se McDavid.