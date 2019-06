My fakt vyhráli? štípou se v St. Louis. Tým vystoupal ze dna na vrchol

I když, malý zázrak... V tomto případě se dá mluvit o regulérním pohádkovém scénáři, který by mohl z fleku posloužit jako předloha k filmu. A málokdo by věřil úvodnímu upozornění, že byl natočen na základě skutečné události.

„Dopadlo to asi tak, jak mělo, kamaráde,“ říkal brankář Jordan Binnington po velkém triumfu jednomu ze zámořských novinářů. „Byl to neuvěřitelný rok a teď už vůbec nedokážu pochopit, co se stalo. Bomba.“

Právě 25letý gólman byl ztělesněním šokujícího tažení Blues ze suterénu NHL až na samotný trůn. Přestože měl nezkušený borec i slabší chvíle, v těch podstatných duelech byl takřka neprůstřelný. Tak jako v sedmém duelu s Bostonem, kdy pustil až v závěru jedinou střelu z 33 pokusů a velkou měrou přispěl k výhře 4:1.

„Předvedl mimořádný výkon. Řekl bych, že vůbec nejlepší v celé sérii,“ pochválil nováčka v brankovišti trenér šampionů Craig Berube.

A oslavy mohly začít... Zatímco zdrcení hráči Bostonu se po podání rukou trousili co nejrychleji do šatny, radost a tak trochu i šok paralyzovaly tábor vítězů.

Hráči St. Louis slaví se Stanley Cupem:

„Je to tam, je to tam!“ opakoval nevěřícně forvard Pat Maroon. „Nic většího už dokázat nemůžeme. Od začátku ledna (kdy ještě byli Blues v lize poslední) jsme do toho dávali všechno. Dostali jsme za to nejlepší možnou odměnu.“

Hráči St. Louis dosáhli na to, o čem sní každý hokejista. „To snad ani není možné. Přijdu si jako ve videohře. Jako malí jsme fantazírovali, jak jednou zvedneme Stanley Cup nad hlavu. Teď je to tady. Čeká nás velká party,“ avizoval očekávaný mejdan Schenn.

Jeho parťák Ryan O’Reilly si kromě stříbrného poháru odnesl také Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off. Na štítky jmen předchozích majitelů se nemohl vynadívat. „Jako dítě jsem si hrál na většinu z těch velikánů. Být teď zapsán mezi nimi je pro mě něco neuvěřitelného,“ zopakoval snad nejužívanější slovo večera O’Reilly.

Stanley Cup 2019 Kompletní výsledky

Loňští šampioni z Washingtonu slavili triumf přes týden, bujaré veselí korunovalo koupání kapitána Alexandra Ovečkina v městské fontáně. Jaké originality si připraví letošní králové NHL ze St. Louis?

Jak reagovali zdrcení hokejisté Bostonu: