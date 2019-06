Blues dokázali, že v NHL není nic nemožné, chválí Polák svůj bývalý tým

S Dallasem Polák narazil na nynější šampiony v druhém kole letošního play off. Sérii Stars dovedli do sedmého utkání.

„Hráli jsme s nimi i druhé prodloužení, na jejich místě jsme mohli být my,“ myslí si obránce. „Věděl jsem, že trpělivější tým vyhraje. My i oni hrajeme defenzivně, tolik šancí nebylo. Kdo je lépe využil, postoupil. Navíc velkou roli hrál brankář Jordan Binnington, každý vítězný tým měl v play off oporu v brankovišti,“ upozornil Polák.

„K tomu přidejte dobře a silově poskládaný tým, že rozhodovali hráči ze čtvrté lajny...“

Úspěch Blues je vysvětlitelný, přesto nečekaný.

Vždyť jedním z ústředních témat v debatách o vítězi je fakt, že ještě v lednu okupoval poslední pozici v tabulce.

A v dalších letech se bude připomínat příběh fanouška, který i přesto v ten čas vsadil stovky dolarů na jejich výhru. Tehdejší „blázen“ má nyní v kapse tiket za sto tisíc dolarů.

Jak je to možné?

„I já si to říkal, jenže za ty roky jsem se už poučil, že v NHL není nic nemožné. A Blues to předvedli,“ smeká Polák. „Zasloužili si výhru za to, jakou sezonu překonali. Nenazýval bych to radostí, ale určitě jsem jim to přál, tomu městu, které je opravdu hokejové. Lidi tam po sportu prahnou, umí úspěch ocenit.“

Ví to. V St. Louis žil v letech 2006 až 2014, než se dočkal změny v podobě Toronta. „První zápas proti bývalým spoluhráčům speciální byl, od té doby ale vůbec. Ani pak za San Jose ve finále konference. Jde prostě o kluky, které znám. Takoví jsou po celé NHL,“ odmítá Polák nostalgii.

Z poslední sezony za Blues pamatuje současné šampiony útočníky Steena a Tarasenka nebo obránce Pietrangela a Bouwmeestera. Prvně jmenovaný bek vstřelil v sedmém zápase finále rozhodující gól, druhý se právě stal členem prestižního Triple Gold Clubu (skupina hokejistů, kteří mají titul mistrů světa, zlato z olympiády a Stanley Cup, pozn.).

„Bouwmeester odvede svoji práci, kterou umí vážně dobře. Je vynikající bruslař, pořád má rychlé nohy,“ chválí Polák. „A Pietrangelo... Přišel asi rok po mně, bydleli jsme spolu na hotelu. Už v osmnácti letech měl předurčeno, že se z něj stane velký obránce. Hraje chytře, hlavou. Akorát naplnil představy klubu.“

A možná nejen představy, ale i sny o Stanley Cupu.