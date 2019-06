Boston útočil, góly ale dávalo St. Louis a slaví Stanley Cup

Noc ze středy na čtvrtek v zámořské NHL nabídla hokejový den D. Po sedmnácté v historii poté, co se od ročníku 1939 začaly hrát série play off na čtyři vítězná utkání, dospěla finálová bitva do rozhodujícího sedmého klání.

Boston Bruins - St. Louis Blues Sedmé finále jsme sledovali ONLINE

Celkově proběhlo v play off NHL už 177 sedmých zápasů. Boston jich hrál vůbec nejvíc ze všech. Jeden ze členů „Original Six“ v součtu s letošním finále absolvoval už 28 takových zápasů. Na sedmý duel finále ročníku 2011, kdy Bruins uspěli ve Vancouveru, ovšem tentokrát navázat nedokázali. Po výsledku 4:1 dovedli sérii do vítězného konce hokejisté St. Louis a slaví tak svůj premiérový Stanley Cup v klubové historii.

Před rozhodujícím kláním sáhli trenéři obou týmů ke změnám v sestavách. Boston nasadil zpátky do obrany uzdraveného Matta Grzelcyka na místo Connora Cliftona, ve druhém útoku českého centra Davida Krejčího opět zůstal na místo Davida Backese mladík Karson Kuhlman. St. Louis měnilo rovněž v obraně, když za tvrďáka Roberto Bortuzzoa naskočil ve třetí dvojici Joel Edmundson. Do útoku se pak na místo nováčka Roberta Thomase vrátil po jednozápasové suspendaci Ivan Barbašev.

Hlavní postavou v sestavě Blues však byl brankář Jordan Binnington, jenž zastavil 32 z 33 střel a 16. vychytanou výhrou v play off stanovil nováčkovský rekord soutěže. Kanadský talent, který si překvapivě vybojoval post jedničky v průběhu sezony, ukazoval své kvality už od první třetiny. V 5. minutě jej poprvé nechal vyniknout Marcus Johansson, o minutu později zůstal ve velké šanci zklamaný Sean Kuraly. Když následně putoval na trestnou lavici jediný vyloučený hráč zápasu Colton Parayko, podržel Binnington své spoluhráče pro změnu při šancích Brada Marchanda a Davida Krejčího.

Ve 12. minutě po chybné rozehrávce Blues najížděl sám na Binningtona aktivní Johansson, stav 0:0 ale rovněž nezlomil. Povedlo se to až hostům, kteří z ojedinělého zakončení šli překvapivě do vedení. Běžela 17. minuta, kdy od modré pálil Jay Bouwmeester a z mezikruží puk tečoval mezi betony Tuukky Raska centr Ryan O’Reilly. Právě on nakonec získal prestižní Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off.

Druhou asistenci u otevírací branky si připsal kapitán St. Louis Alex Pietrangelo, jenž se stal hrdinou závěrečných vteřin třetiny. Boston opět zamkl hosty v obranném pásmu, v čase 19:52 ale udeřil na druhé straně bekhendem zakončující Pietrangelo a zvýšil trhák Blues na rozdíl dvou branek. Potřebovali na ně přitom jen čtyři střely (poměr střel po prvním dějství byl 12:4).

I ve druhé dvacetiminutovce měli více střel Bruins 11:6, ovšem nejblíže gólu byli znova hosté. V 31. minutě pomohla Raskovi po zakončení Braydena Schenna dokonce horní tyč a následně zásah na brankové čáře v podání se zlomenou čelistí hrajícího kapitána Zdena Cháry. Po čtyřiceti minutách hry měl tedy Boston celkovou střeleckou převahu 23:10, na ve velké formě chytajícího Binningtona nicméně vyzrát stále nedokázal.

O gól usilující Boston musel ještě více otevřít hru, což mohli v úvodu třetí třetiny potrestat hned dva útočníci St. Louis. Jak Sammy Blais, tak Vladimir Tarasenko ale třetí puk za Raska dostat nedokázali. V 49. minutě pak vytáhl další velký zákrok Binnington, když pravým betonem vykopl dorážku z předbrankového prostoru od Joakima Nordströma.

Frustraci Bruins navíc umocnila 52. minuta a rána z mezikruží od Braydena Schenna, která skončila v síti. Důležitou asistencí z rohu kluziště Blues ke Stanley Cupu přiblížil Tarasenko. Smutek na jedné straně a radost na druhé potvrdila i akce z 56. minuty. David Perron vyvezl puk z rohu kluziště a našel volného Zacha Sanforda, jenž neměl těžkou pozici počtvrté překonat Raska.

Boston se nevzdával a i za čtyřgólové ztráty odvolal brankáře, z čehož vyústila v 58. minutě gólová střela navrátilce do sestavy Grzelcyka. Asistenci si připsal Krejčí (19:26, 0+1, +/-: 0, 2 střely), jenž ovšem další bod nepřidal a ve své třetí finálové účasti kariéry v NHL tak zůstane u jediného Stanley Cupu (2011). Pro Davida Pastrňáka (19:55, -2, 3 střely) šlo o premiérovou účast ve finále a na stříbrný pohár tak bude dále čekat.

Výsledek finále Stanley Cupu - 7. zápas: