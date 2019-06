Hertl: Pastrňáka s Krejčím je mi líto. Ale St. Louis bylo lepší

On však hlavně myslel na dva Davidy (Krejčího a Pastrňáka) v dresu poražených. „Musí to být pro ně hrozné. Po takové dřině prohrát v sedmém zápase! Je mi jich moc líto,“ přiznal Tomáš Hertl.

Stanley Cup má tým, který byl ještě v polovině sezony na dně. Je to překvapení?

Je. Ale když jsme proti nim v základní části hráli, tak jsem spíš byl překvapený, že se jim s jejich kádrem nedaří. Hodně jim pomohl brankář Binnington. Ale mají tam Schenna, O’Reillyho, Tarasenka, Pietrangela. Ten tým je nabitý. Asi je nakopla změna trenéra.

V čem byla jejich síla?

Mají za sebou neskutečnou sezonu. Zasloužili si to. Poslední dva měsíce před play off hru změnili, byli nejlepším týmem a nikdo proti nim nechtěl hrát. Hráli fyzický hokej, nás vůbec nepouštěli do šancí, zavřeli nás. V celém play off byli hodně nepříjemní, dohrávali souboje. Semkli se jako tým. Měli vyrovnané čtyři lajny a i ta čtvrtá měla velký ice time. To je strašně důležité, protože nemusíte řešit, když tam jde Bergeron, koho na něj pošlete. Na led může jít kdokoliv.

Vy jste přál Čechům z Bostonu.

Teď to pro ně musí být strašně těžké. Pasta to zažil poprvé, Krejča sice aspoň jednou vyhrál, ale nyní přišla druhá porážka. Přitom jste jeden zápas od toho, abyste zvedl nad hlavu pohár. Po takové dřině to prohrát v sedmém musí být hrozné. Blues měli s Bostonem problémy, když se nechali vylučovat, Bruins měli neskutečné přesilovky. Ale v posledním zápase měli jen jednu, takže nepustili Boston do toho, v čem dominovali.

Bylo klíčové, že St. Louis pohlídalo první lajnu Bruins?

Ta byla dominantní celý rok. Marchand měl poprvé sto bodů, takže byl hlavní cíl se postarat, aby ten útok neměl body a šance. Povedlo se to. Na druhou stranu i Boston měl čtyři skvělé lajny, proto ta série byla tak strašně vyrovnaná. Oba gólmani chytali výborně, však Rask i jako poražený mohl vyhrát Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off.

Právě první řada Bostonu Pastrňák, Bergeron, Marchand byla ve finále kritizovaná.

Tak to vždycky bude. Měli to ale strašně těžké. Je to boj, zvlášť když na vás nasazují lajnu, která nechce, abyste dali gól. Vážně nejde hrát sto zápasů perfektně, přesto šance měli. St. Louis ale vyhrálo, protože bylo celkově lepší. Nejde kritizovat jednu lajnu.

Viděl jste obrázky z oslav?

Viděl. Nikdo jim nevěřil, měli sezonu nahoru dolů, ale teď jsou vítězové. Musí to být úžasné pro město, hráče. Neuvěřitelný zážitek. Nám stačily dva zápasy a byli jsme ve finále my. Člověk ale musí makat dál. Joe Thornton je příkladem, jak je to těžké. Jeho kariéra je skoro u konce, ale dře a pořád dokazuje, že hokej hrát může. I kvůli němu jsme tolik makali a bylo nám strašně, když jsme viděli, jak ho sebralo vyřazení.