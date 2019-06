Zdrcený Krejčí po porážce Bostonu: Tohle bude bolet ještě dlouho

Hokej

Dalších 23 fotografií v galerii Zklamaní hráči Bostonu (v popředí Patrice Bergeron) po prohře v sedmém finále Stanley Cupu. | foto: Reuters

dnes 9:37

Opticky byli hokejisté Bostonu v sedmém finále play off NHL lepší, měli více ze hry. Jenže góly se až do závěrečné pasáže zápasu dařilo střílet jen hráčům St. Louis. S o to větší hořkostí museli Bruins po porážce 1:4 skousnout pohled na soupeře, který se radoval z vítězství ve Stanley Cupu. „Přitom jsme byli tak blízko...“ smutnil útočník David Krejčí.

St. Louis slaví Stanley Cup Zkušený český forvard si už jednou velký stříbrný pohár potěžkal, dva roky po triumfu na jaře 2011 si také vyzkoušel, jaké je to stát na straně poraženého finalisty. Jenže tentokrát byl Stanley Cup mnohem blíže, ostatně výhře Bruins nasvědčovala i předváděná hra v sedmém finálovém střetnutí. Jenže skóre tvrdilo opak. „Ještě jsem se úplně nedostal z prohry s Chicagem v roce 2013, ale tohle bolí ještě víc,“ byl zdrcený David Krejčí v pozápasovém rozhovoru. „V lepším týmu jsem ještě nehrál. Byli jsme tak blízko...“ Jenže střeleckou píli Bostonu zneutralizoval výborný gólman Blues Jordan Binnington. Jeho protějšek Tuukka Rask naopak dvakrát inkasoval před první přestávkou a Bruins už se z psychické nevýhody nevyhrabali. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii „Přitom jsme měli hodně šancí, stříleli jsme. Já si skoro nesáhl na puk a najednou to bylo 0:2,“ mrzelo Raska. „Věřil jsem, že se po první třetině zmátoříme. O to těžší je to porážka. Zřejmě nejtěžší v mé kariéře,“ nacházel další slova smutku Krejčí. Vyhlášený provokatér a vtipálek Brad Marchand stál tentokrát před novináři se slzami v očích a jen těžko ze sebe soukal slova. „Nevím, co k tomu říct. Srdce mi puká. Připravili nás o sen, o celoživotní sen, na kterém jsme dřeli celý život. Ale stačí šedesát minut a všechno je pryč.“ Krejčí a David Pastrňák, čeští krajané v barvách Bostonu, nakonec toto léto nepotěší tuzemské fanoušky návštěvou se Stanley Cupem. Po loňském triumfu Jakuba Vrány a Michala Kempného z Washingtonu se slavná trofej minimálně na rok Česku vyhne. Stanley Cup 2019 Program a výsledky „Uvidíme, jaké budou další dny, každopádně nás čeká pěkně těžké léto. Jak jsem řekl, z podobných porážek se dostáváte jen těžko. Spíš se musíte naučit s tím nějakým způsobem žít,“ kývl po nešťastné tečce za sezonou Krejčí.