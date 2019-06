Hokejový lazaret v Bostonu. S utajeným zraněním hrál i Pastrňák

Tím nejviditelnějším případem se stala zlomená čelist slovenského obránce Zdena Cháry, která se zároveň stala jedním z ikonických prvků celé finálové série se St. Louis.

Odražený puk přerazil Chárovi ve čtvrtém duelu čelistní kost hned na několika místech. Ve stavu, kdy by byl běžný člověk donucen k několikatýdennímu klidu, oblékl slovenský obr helmu se speciálním krytem a vydal se na led, i když nebyl schopný mluvit. Aréna v Bostonu bouřlivě jásala, zatímco týmovým lékařům muselo při prvním nárazu zatrnout.

Zranění finalisté v dresu Bostonu Zdeno Chára - zlomená čelist, zranění v dolní části těla



- zlomená čelist, zranění v dolní části těla David Pastrňák - zranění levého palce

- zranění levého palce Patrice Bergeron - zranění třísel

- zranění třísel Brad Marchand - třísla, šikmé břišní svaly, vymknuté zápěstí

- třísla, šikmé břišní svaly, vymknuté zápěstí Jake DeBrusk - podezření na otřes mozku

- podezření na otřes mozku John Moore - zranění ramene

- zranění ramene Noel Acciari - zlomená hrudní kost

„Je prostě takový. Kvůli podobným věcem si vážíte spoluhráčů ještě více a rvete se za ně,“ nebyl počínáním svého kapitána zas tak moc překvapený útočník Jake DeBrusk.

Na rozdíl od něj musel Chára v prvních dnech po zranění novinářům na otázky jen odepisovat. Jak později uvedl, jeho čelist držela pohromadě díky „dvěma destičkám a nějakým drátům a šroubům“. Na zotavení teď bude potřebovat pět až šest týdnů.

Právě zmíněný DeBrusk byl jedním z řady bojovníků, jejichž zranění vyplavala na veřejnost až po poslední porážce se šampiony ze St. Louis. V jeho případě však šlo o podstatně větší risk - už od prvního kola proti Torontu bojoval DeBrusk s příznaky otřesu mozku.

Stanley Cup 2019 Kompletní výsledky

Jenže s tím na hráče NHL nechoďte. Víc než možné následky trápila DeBruska prohra v sedmém finále 1:4. „Všichni vás plácají po ramenou a říkají, že jsou na vás pyšní. Ale vám to tak vůbec nepřijde. Prohrát rozhodující zápas a navíc doma je to nejhorší, co můžete zažít,“ sypal si popel na hlavu 22letý Kanaďan.

Výčet zraněných pokračuje - v pořádku prý nebyl například nikdo z elitní formace Bostonu. Patrice Bergerona stíhaly problémy s třísly po celou dobu vyřazovacích bojů. Brad Marchand měl tytéž potíže, k tomu ho trápily břišní svaly a vymknuté zápěstí.

Třetí do party - David Pastrňák - si ve druhém kole proti Columbusu obnovil zranění levého palce, které si nešťastně přivodil v únoru. Ve zbylé části play off už prý nebyl ve své kůži, kolísavou formu ale připisoval spíše psychické stránce.

„Všímáte si věcí, kterých byste si všímat neměli, čtete články, mluvíte s médii... Je to těžké. Ale zároveň to k tomu patří a vlastně to tak má i být,“ nechtěl se Pastrňák vymlouvat na zvýšený tlak ani zdravotní stav v rozhovoru pro server NBC Sports.

Svá zranění v průběhu finále upozadili také Noel Acciari (zlomená hrudní kost), John Moore (rameno), do hry nakonec nezasáhl Kevan Miller, kterého už zpět nepustila operace kolena.

Nebýt jí, zřejmě by i on obětoval bolest a kus svého zdraví pro zisk velkého stříbrného poháru, na který Bruins nakonec stejně nedosáhli.