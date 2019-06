Půjde Chára do boje se zlomenou čelistí? Je to válečník, věří Marchand

Však také Zdeno Chára, obránce Bostonu, slyšel od lékařů jednoznačné ne. Ve čtvrtém finále Stanley Cupu proti St. Louis schytal nešťastně odraženou střelu přímo do obličeje, a zatímco se vleže zmítal v bolestech, krev začala pomalu odkapávat na led. Víc než dvoumetrového slovenského obra obvykle jen tak něco neskolí, jenže tahle pecka byla i na něj příliš.

„Ale nebýt doktora, za chvíli by byl zpátky ve hře,“ myslí si Brad Marchand, Chárův spoluhráč. „Abyste takového hráče vyřadili ze hry, museli byste ho snad zabít.“

Leckdo by si taková slova vyložil jako přehnaná, jenže pro hráče NHL, obzvlášť ve vyřazovacích bojích, běžný práh bolesti neplatí. Nějaké ty zlomeniny či přetržené vazy, o modřinách a jizvách ani nemluvě. Tak nezřídka vypadá výčet šrámů na pobitém těle hokejisty po náročném play off.

Jenže na kdy ještě se šetřit? Několik měsíců dřete, abyste se v klíčové fázi nechali vyřadit zraněním? Chára se ještě v průběhu partie objevil na střídačce s celoobličejovým krytem, byť do utkání už na doporučení lékařů nezasáhl. Podle spoluhráčů dokázal jen stěží mluvit, ale chtěl být přítomen jako tichá podpora.

Stále není jisté, zda kapitán Bruins naskočí do pátého duelu, v němž se v noci na pátek jeden z týmů ujme vedení v sérii 3:2. Bostonský klub ani oficiálně neoznámil zlomeninu čelisti, i když zámořská média informace o Chárově zdravotním trablu s předstihem vyzradila.

„Je to ale správný válečník,“ věří v návrat kapitána Marchand. Kdyby lékaři Chárovi umožnili naskočit zpět do hry i se zraněním, mohl by 42letý Slovák napodobit kousek Dereka Stepana z května 2014.

Tehdejšímu forvardovi NY Rangers přerazil čelist ve finále Východní konference tvrdým hitem útočník Montrealu Brandon Prust. Stepan vynechal pouze jeden zápas, pak se vrátil s ochranným krytem na helmě a pomstil se dvěma góly. Spoluhráči si s ním na oslavu jen opatrně přiťukávali helmou, aby se úsměv střelce náhodou nezměnil v bolestivou grimasu.

Podobný comeback by v případě Cháry jistě uvítal i bostonský trenér Bruce Cassidy. Pokud by totiž přišel i o svého nejzkušenějšího zadáka, po Kevanu Millerovi (koleno) a Mattu Grzelcykovi (podezření na otřes mozku) by se stal dalším odpadlíkem z defenzivy Bruins.

Dobrou zprávou pro Boston však je, že Grzelcyk ve středu trénoval (zatím bez kontaktu) a touží se vrátit na led. „Bez Cháry to budeme mít fakt o dost těžší,“ připustil Cassidy, který by musel zalátat mezery v zadních řadách mladými obránci. Mezi potenciálními náhradníky figuruje i český bek Jakub Zbořil.

„Například při hře v oslabení Chárovu práci jen tak někdo nezastane. Nezbude nám než zkoušet mladé kluky za chodu a doufat. Zároveň musíme být opatrní, protože ti zelenáči ještě v play off nic neodehráli,“ uvědomuje si Cassidy tíhu finále Stanley Cupu.

Jeho tým v sérii vždy vedl, urostlí Blues se ale dokázali v obou případech dotáhnout. Absence obra Cháry by znamenala značně větší šance na úspěch St. Louis. „Ale také prostor pro naše mladé, aby se předvedli,“ hecoval Cassidy.