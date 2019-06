Nenápadná ikona Krejčí potřetí ve finále: Teď si toho vážím nejvíc

„Teď si toho vážím ze všeho nejvíc,“ říká útočník Bostonu. „Dřív jsem byl mladý kluk, který chtěl ukrást pohár. Teď chci vyhrát pro trenéry, klub, spoluhráče a celé město. Mám děti, se kterými si chci při oslavách udělat pěkné fotky.“ V tuto chvíli je finalista Zlaté hokejky, jejíž vítěz bude vyhlášen v pondělí, kousíček od splnění snu.

NHL nabídne v noci na čtvrtek spektakulární vyvrcholení sezony.

Ultimátní sedmé finále Boston versus St. Louis.

A výkon Krejčího může zásadně ovlivnit, zda se s nejcennější trofejí světa polaskají hokejisté Bruins.

Ne, není to přehnané tvrzení.

33letý centr je sice ukrytý za hvězdnou formací krajana Davida Pastrňáka s Patricem Bergeronem a Bradem Marchandem, ale jeho pravidelné bodové příspěvky (nyní 4+11) pomohly Bostonu až do finále. Jenže v něm dvojnásobný vítěz bodování play off – což je počin, který žádný jiný Čech v NHL nesvedl – čekal na zápis do statistik až do šestého duelu.

I díky Krejčího asistenci Bruins vyhráli 5:1 a natáhli hokejovou sezonu do nejzazšího možného termínu. „David trochu doplácí, že se mu ve druhém útoku pořád točí spoluhráči,“ tvrdí jeho otec Zdeněk. „Je z něj spíš mentor a dříč, který se odevzdá pro tým,“ hlásí Krejčí senior přímo z Bostonu.

I to značí mimořádnost a zároveň nevypočitatelnost hokejového jara. Krejčí měl být s parťákem Pastrňákem českým trumfem pro šampionát v Bratislavě, jenže tažení za Stanley Cupem plány překopalo. Otec Zdeněk se místo na Slovensko vypravil s manželkou Renatou do Ameriky, aby viděl syna a zároveň rodině vypomohl s péčí o brzy čtyřletou Elinu a půlročního Everetta.

Zlatá hokejka V pondělí 17. června bude vyhlášena anketa Zlatá hokejka o nejlepšího hráče uplynulé sezony a redakce iDNES.cz před ní postupně představuje všech deset finalistů.

„I proto se s Davidem o hokeji ani extra nebavíme,“ líčí otec reprezentanta, jinak majitel menší stavební firmy. „Vždycky řekne: Tati, nech to být. Je to moje práce a já do té tvé taky nemluvím.“

Docela trefně to vystihuje Krejčího povahu. Klidný introvert, který se ale stává ikonou Bruins. V NHL za ně hraje nepřetržitě od roku 2007. V současném týmu je jedním z pětice hráčů, kteří slavili Stanley Cup před osmi lety.

Zmíněná asistence z poslední řežby proti St. Louis znamenala jeho, Krejčího 102. bod v play off, čímž v klubových statistikách dorovnal legendárního Phila Esposita.

Krejčí je stálicí nenápadně kupící desítky bodů a oblíbencem fandů. „Když jsem byl na procházce s dcerou, všimla si lidí v dresech a ptala se: Tati, proč mají na zádech tvoje jméno?“ vyprávěl Krejčí nedávno pro The Athletic.

Renomovaný server jej v Bostonu – kde mimo jiné sídlí slavní baseballisté Red Sox a na předměstí i úspěšný fotbalový klub New England Patriots – dokonce staví na podobnou úroveň jako třeba quaterbacka Toma Bradyho. „Ale NFL nebo baseball jsou v Americe pořád na jiném levelu,“ prohodí Krejčí. „Nemyslím si, že by mě lidé poznávali na ulicích,“ dodává skromně.

David Krejčí Čísla a zajímavosti 73 bodů nasbíral Krejčí v základní části NHL, čímž vyrovnal deset let staré osobní maximum.

nasbíral Krejčí v základní části NHL, čímž vyrovnal deset let staré osobní maximum. 102 bodů zvládl v play off NHL, z Čechů je lepší jen Jágr a Eliáš.

Nyní však Boston žije Stanley Cupem. Ulice od hokejové TD Garden do Downtownu nebo přes most do Charlestownu lemují sloupy, na nichž visí vlajky s portréty hokejistů.

„A když jsme byli s Davidem v restauraci, chodili za ním lidé a slušně ho žádali o společnou fotku,“ přisadí historku otec Zdeněk. „David je playmaker, a to lidé ocení. Baví se tím, jak dokáže časovat přihrávky. Obloučky, žabičkou, to je jeho.“

Přesně to současnou oporu Bostonu učil jeho otec jako první trenér v rodném Šternberku. „Odjakživa jsme to řešili, že je hezčí pěkná přihrávka než nějaký ušmudlaný gól. A to má v sobě zakódované,“ usměje se Krejčí senior.

K tomu si připočtěte synovu rozvahu, týmovost a věrnost černožlutým barvám. V klubu by rád dodržel štědrou smlouvu (7,25 milionu dolarů ročně), která mu platí ještě dva roky. Je to gáže za práci, kterou Krejčí svědomitě odvádí. A se Stanley Cupem nad hlavou to může potvrdit.