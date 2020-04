STALO SE 11. DUBNA: Rapl, který se trefil a plnil sny generace brankářů

Šedovlasý elegán s dioptrickými brýlemi seděl loni v Bratislavě na novinářské tribuně. Když jste bývalého generálního manažera Philadelphie oslovili, ochotně vám řekl pár vět o Jakubu Voráčkovi, který na šampionátu válel jako český kapitán.

Asi byste tehdy o Hextallovi neřekli, že dřív to byl agresivní rapl a impulzivní čahoun, který za kariéru vyfasoval rekordních 569 trestných minut, což stěží někdo z brankářských nástupců v NHL překoná.

Šarvátky k němu patřily stejně jako zázračné zákroky. Hokejku klidně přeměnil na sekeru, se kterou švihal a honil soky.

S mohutnou brankářskou holí byl ale i mimořádně šikovný.

A 11. dubna 1989 to potvrdil.

Navíc v play off, kde každá nepřesnost může povážlivě vzdálit blyštivý Stanley Cup.

Ron Hextall v brance Quebeku

Flyers, jejichž brankoviště Hextall obýval většinu kariéry, hráli proti Washingtonu. Série byla vyrovnaná 2:2 a pátý mač měl znatelně napovědět, kdo postoupí do 2. kola. Philadelphia minutu před koncem vedla 7:5, Capitals se pokoušeli vystupňovat tlak a odvolali brankáře.

Tehdy 24letý Hextall ale vyjel v oslabení za bránu, u mantinelu zastavil puk. „Nejprve jsem ho chtěl jen dostat z našeho pásma, ale když jsem viděl místo, zkusil jsem to,“ líčil Hextall.

Podívejte se na Hextallův gól:

Byl z toho spektakulární gól!

Jeho tým zvítězil 8:5. Sérii následně ovládl 4:2. „Individuální úspěchy a činy v kolektivním sportu moc neznamenají. Když jste ale se spoluhráči na stejné palubě, nadchne je to. Pomůže jim to, aby se cítili líp,“ vzpomínala jednička Flyers s odstupem let pro oficiální web NHL. Flyers i díky Hextallovi a jeho ojedinělému kousku doputovali až do finále Stanley Cupu.

Ron Hextall (vlevo) vstoupil do Síně slávy Philadelphie.

Jen to dokazuje, že trefa brankáře je magický moment, který v NHL poznala jen hrstka vyvolených. Hextall to předtím svedl už v prosinci 1987 v základní části proti Bostonu.

Byl prvním brankářem v dějinách NHL, který trefil opuštěnou klec. Oficiálně prvenství patří brankáři Billymu Smithovi z New York Islanders, jemuž rozhodčí v roce 1979 připsali trefu díky vlastnímu gólu obránce Ramage z Colorada. Nezpochybnitelný primát má Hextall aspoň ve vyřazovacích bojích, po něm to dokázal už jen legendární Martin Brodeur.

Chyť ponožku. A pořád měj v ruce hokejku

Dnes 55letý Hextall vysvětloval, jak se stal úspěšným a zručným gólmanem. Jako klučina ze schodů házel ponožky, které se snažil lapit.

A když capart Ron vyrazil ven, chňapl zase hokejku. „Donekonečna jsem střílel. Nepracoval jsem na dovednostech, prostě jsem měl jen hokejku v rukou a hrál si, až jsem objevil tuhle schopnost,“ vzpomínal Hextall.

„Jacques Plante dokázal ovládat puk, ale Hexy byl úžasný,“ přirovnával ho útočník Lyndon Byers k legendě z 50. až 70. let. „On ale dokázal kotouč i zastavit a přesně rozehrát. Vlastně byl náš třetí obránce.“

Beci klidně Hextallovi dali „malou domů“ jako ve fotbalu. On si hravě poradil.

„Jak se k němu v oslabení dostal puk, věděli jsme, že máme vyrazit vpřed. Díky němu jsme měli spoustu brejků a šancí,“ přitaká centr Dave Poulin.

„Když jsem viděl, jak střílí na tréninku nebo rozbruslení, napadalo nás: Sakra, vždyť tenhle chlápek pálí líp než my,“ směje se i další útočník Flyers Rick Tocchet.

Kdykoliv je prázdná brána, myslím na to

Do historie se vytáhlý Kanaďan zapsal i jako držitel Vezinovy trofeje pro nejlepšího gólmana. Toho však NHL vygeneruje každý rok, brankářů-střelců eviduje věhlasná soutěž jen patnáct. Sedmi z nich navíc trefu připsali arbitři po kuriózních vlastencích.

O opojném okamžiku, kdy se kotouč doklouže do brány, sní generace chlapíků s maskou. „Kdykoliv se odvolá gólman, začnu na to myslet,“ přiznával finský brankář Pekka Rinne. „I když vedeme jenom o jeden gól. Člověk musí rychle zareagovat,“ dodávala opora Nashvillu.

Právě Rinne je poslední, který v lednu rozšířil nedlouhý seznam brankářských střelců. Předtím se to žádnému gólmanovi nepovedlo sedm let, ačkoli analytici spočítali, že trenéři prohrávajícího týmu daleko dříve zkouší riskantní hru bez gólmana.

V české extralize Hextallův kousek zatím nikdo nenapodobil, jen litvínovský vlastenec sudí před osmi lety přisoudili slavistickému brankáři Dominiku Furchovi. Kousek chyběl třeba exlitvínovskému Pavlu Francouzovi, jehož pokus doklouzal do hradecké brány asi sekundu po závěrečné siréně.

Ale poslední brankářem, který před pandemií koronaviru skóroval, přece jen pochází z Česka.

Lukáš Pařík se v březnu trefil v severoamerické juniorce WHL a když vyjmenovával, do jaké exkluzivní brankářské společnosti se dostal, neopomenul jedno důležité jméno.

Ron Hextall.