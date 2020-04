STALO SE 7. DUBNA: Neboj, oni nevystřelí. Finále dochytal šedivý kouč

Psal se 7. duben 1928 a v Montrealu se hrálo druhé finále Stanley Cupu. On postával na střídačce Rangers a pod kloboubem ukrýval své šedivé vlasy, díky kterým si vysloužil přezdívku Stříbrná liška.

Ve statistikách zápasu by Lester Patrick zůstal uvedený jako trenér, který newyorskému klubu zároveň šéfoval jako generální manažer.

Jenže moment ze druhé třetiny vše změnil a o příběhu z hokejového středověku se mluví dodnes.

Brankáře Rangers Lorna Chabota ošklivě zasáhl puk do levého oka. Jen pro vysvětlenou - brankářští náhradníci nebyli běžnou praxí stejně jako to, že si muži v brankovišti maskou nebo jiným způsobem chránili obličej.

„Chabotova rána pořád krvácela. Bylo jasné, že musím sehnat gólmana,“ vzpomínal tehdy 44letý trenér Patrick.

Tehdy v NHL ještě neexistovala instituce záložních brankářů tzv. „Emergency backup goalie“, díky níž mohla Carolina v únorovém zápase po zranění obou gólmanů poslat do brány torontského rolbaře Ayrese.

Manažer Patrick si už před finálovou bitvou ale počínal prozíravě. Věděl, že mezi diváky v hale Montreal Forum sedí i jeho známý Alex Connell. Toho času špičkový gólman Ottawa Senators, který by mu v nouzi mohl vypomoct.

„Využiju Connella, abychom mohli dokončit zápas,“ oznámil Patrick montrealské střídačce, které vládl Eddie Gerard.

„Ne tak rychle, Lestere,“ opáčil Gerard. „Connella ti nepovolíme, porazil by nás,“ zamítl koučující manažer tehdejších Montreal Maroons.

Historické texty uvádí, že druhý finálový díl Stanley Cupu mohl dochytat i jistý Hugh McCormick z nižší soutěže. Ale ani to manažer Maroons soupeři nepovolil.

Nedovolíme, aby na tebe stříleli!

Patrick a jeho Rangers zmizeli do kabin, kde museli rychle jednat. Nejprve se nabídl obránce Leo Bourgault, ale ozval se kapitán Frank Boucher. „Jestli půjde do brány Leo, budeme oslabení,“ namítal a pohledem zamířil na trenéra Patricka. „V hokeji si dokázal všechno, pořád jsi v dobré kondici. Nepůjdeš do brány ty? Nedovolíme, aby na tebe vystřelili!“¨

Kanadský hokejista, trenér a dlouholetý generální manažer Lester Patrick (uprostřed)

Patrick hrál na nejvyšší úrovni přes dvacet let. Vyhrál i Stanley Cup a jako obránce v hokejovém dávnověku občas v brankovišti zaskočil za potrestaného brankáře. Proto teď jen pokrčil rameny, nasoukal se do Chabotovy výstroje a bruslí, které mu přesně padly.



Během čtyřicetiminutové pauzy za sebe Patrick sehnal i trenérský záskok. Na střídačku Rangers se postavil jeho známý a kouč Pittsburghu Odie Cleghorn, který dočasným svěřencům radil: „Zůstaňte vzadu a chraňte Lestera. Když to zvládnete, jeden gól bude na výhru stačit.“

Po zápase ho odnášeli na ramenou

Za výhru Stanley Cupu měl každý hokejista Montrealu slíbenou mimořádnou prémii tři tisíce dolarů. A když viděli nového soupeřova brankáře, usmívali se.

Jenže do konce druhé třetiny Patricka pořádně neprověřili. Rangers perfektně a obětavě bránili a neškodné pokusy z dálky Patrick pokryl. I proto v Montrealu i po druhé třetině dál platil bezbrankový stav.



Na začátku poslední dvacetiminutovky se hosté dostali do vedení, ale šest minut před koncem třetiny Patrickovi pod vycpávkami kolen proklouzla střela po ledě. Vítěze muselo určit až prodloužení.

Časopis Sports Ilustrated vylíčili, jak v něm Patrick při jednom zákroku pustil brankářskou hůl a střelu chytil oběma rukama. I díky tomu mohl o chvíli později na opačné straně rozhodnout kapitán Boucher, který přesvědčil trenéra, aby se postavil do brány.



Po vítězné trefě hráči Rangers přeskočili mantinel, nespěchali k autorovi rozhodující trefy, ale k nečekanému brankářskému hrdinovi. Z ledu odnášeli Patricka na ramenou.

Za 35 minut pustil jedinou branku, po triumfu 2:1 v prodloužení Rangers vyrovnali finálovou sérii na 1:1. Nakonec v ní zvítězili 3:2 a slavili první Stanley Cup v historii.

To už byl Lester Patrick opět na střídačce. Vedení soutěže newyorskému manažerovi povolilo připsat na soupisku brankáře Joe Millera, který dochytal zbytek finále.

Hokej v rodinné DNA

Přesto se Stříbrná liška zapsala do historie jako nejstarší hráč, který zasáhl do finále Stanley Cupu. Patrick byl také spoluzakladatel týmu Seattle Metropolitans, který v roce 1917 jako první americký klub vyhrál nejslavnější hokejovou trofej.

Kanadský hokejista Lester Patrick v dresu Seattle Metropolitans (1917)

Profíkem byl i jeho mladší bratr Frank, jejich tři sestry zase patřily k průkopnicím ženského hokeje. Synové Lestera Patricka v NHL hráli i trénovali, vnuk Craig v 90. letech jako generální manažer dovedl Pittsburgh s mladým Jaromírem Jágrem ke dvěma Stanley Cupům, další vnuk Dick je už téměř čtyřicet let prezidentem Washington Capitals. Hokeji se věnují i další členové rodiny.

Lester Patrick zemřel v roce 1960. Předtím se jako dlouholetý funkcionář zasloužil o prosazení řady úprav, bez kterých si dnešní hokej lze jen stěží představit. Patří mezi ně zavedení ofsajdového pravidla a modrých čar, očíslovaní dresů nebo zaznamenávání asistencí při vstřelených gólech.

Jeho jméno si určitě připomenou fandové NHL i za rok v Seattlu, když se sedmisettisícové město vrátí na mapu nejslavnější hokejové ligy světa.

Ale dnešek je přIpomínkou chvíle, kdy se Lester Patrick musel postavit do brány.

A stal se hrdinou.