Splněný sen! To se stává jednou za život, zářil brankář Rinne po své trefě

Přehled brankářů, kteří v NHL vstřelili branku Billy Smith (NY Islanders) - 28. listopadu 1979 proti Coloradu,



* Ron Hextall (Philadelphia) - 8. prosince 1987 proti Bostonu,



* Ron Hextall (Philadelphia) - 11. dubna 1989 proti Washingtonu,

* Chris Osgood (Detroit) - 6. března 1996 proti Hartfordu,

* Martin Brodeur (New Jersey) - 17. dubna 1997 proti Montrealu,

Damian Rhodes (Ottawa) - 2. ledna 1999 proti New Jersey,



Martin Brodeur (New Jersey) - 15. února 2000 proti Philadelphii,



* Jose Theodore (Montreal) - 2. ledna 2001 proti Islanders,

* Jevgenij Nabokov (San Jose) - 10. března 2002 proti Vancouveru,

Mika Noronen (Buffalo) - 14. února 2004 proti Torontu,



Chris Mason (Nashville) - 15. dubna 2006 proti Phoenixu,



Cam Ward (Carolina) - 26. prosince 2011 proti New Jersey,



Martin Brodeur (New Jersey) - 21. března 2013 proti Carolině,



* Mike Smith (Phoenix) - 19. října 2013 proti Detroitu,

* Pekka Rinne (Nashville) - 9. ledna 2020 proti Chicagu. Poznámka: Hvězdičkou jsou označeni brankáři, kteří se prosadili střelou do prázdné branky, ne díky vlastnímu gólu soupeře.