Další hattrick a dorovnání legend. Počinu Pastrňáka tleskala i maminka

Bruins uspořádali pro své hráče speciální událost, když pozvali matky všech hráčů na zápas s Winnipegem. Mezi hrdými maminkami, které přihlížely vítězné bitvě svých hochů, byla také Marcela Ziembová, matka Davida Pastrňáka.

A měla být nač pyšná. Její syn totiž v utkání proti Jets řádil a připsal si svůj třetí hattrick v této sezoně (celkově sedmý v kariéře). Své trefy rozdávkoval Pastrňák vzorně po jedné v každé třetině. Nejprve vypálil volejem z mezikruží, později skóroval na 2:2 v přesilovce ranou z levého kruhu.

Ve třetím dějství pak po ťukecu na brankovišti nasměroval puk za záda gólmana Brossoita potřetí a gólem na 4:4 spustil déšť čepic z hlediště arény TD Garden, ve kterém se třepotala také kšiltovka Pastrňákovy maminky. O vítězný zásah se záhy postaral Jake DeBrusk a radost v Bostonu propukla naplno.

O první hvězdě zápasu nebylo pochyb. Pastrňák se díky hattricku odpoutal od svého pronásledovatele v tabulce ligových střelců Austona Matthewse (31 gólů) a s 35 přesnými zásahy dál vévodí kanonýrům v NHL. „Je fajn, že jsem mu odskočil, ale moc na to nemyslím. Hraju týmový sport,“ zůstával při zemi 23letý útočník v rozhovoru pro NHL.com.

Toho, že představuje velkou individuální hrozbu, si však jsou protivníci moc dobře vědomi. Útočník Winnipegu Blake Wheeler na adresu českého střelce prohlásil: „Mají v týmu pár superhvězd. Když dáte číslu 88 (Pastrňákovi) prostor, hned letí k brance. Jeho gólový instinkt je smrtící.“

Jak o sobě sám Pastrňák říká, hraje s lehkostí, nevytváří na sebe zbytečný tlak. Však je to také na jeho stylu poznat – na ledě kličkuje, důmyslně přihrává a přesně pálí, hledá si každou možnou cestičku směrem k soupeřově brance. A jde mu to náramně.

Výsledkem je aktuálně dvanáctizápasová bodová šňůra, přičemž o jeden duel delší sérii už v této sezoně Pastrňák zažil. V jednom ročníku NHL nezaznamenal dvě alespoň dvanáctizápasové série s bodovým ziskem žádný hráč Bruins od roku 1973. Předtím se to povedlo legendám klubu Philu Espositovi a Bobbymu Orrovi.

I to ale nechává Pastrňáka chladným. „Byl to prostě jeden ze zápasů, kdy to tam některým hráčům napadá,“ mávl rukou nad svým počinem. Podle něj si Bruins přenesli formu z předchozí venkovní výhry 6:2 v Nashvillu, které také přihlížely matky hráčů. „V Nashvillu jsme se dostali do nálady a vydržela nám až dosud.“

Díky téhle vítězné náladě patří Bostonu momentálně druhé místo ve Východní konferenci. Další střetnutí čeká Bruins v neděli proti NY Islanders.

Prodlouží Pastrňák bodovou sérii na třináct utkání?

Sestřih utkání mezi Bostonem a Winnipegem: