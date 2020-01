Uznání pro Pastrňáka, bude šéfovat hvězdám. Co další Češi v půli sezony?

Neunavitelným elánem, energií i sebevědomím.

Co on si dovolí na ledě, na to nikdo z jeho dalších krajanů ani nepomyslí. „Není nafoukaný, prostě si věří,“ hodnotí ho pro MF DNES Aleš Pařez, s nímž Pastrňák v létě dře na fyzičce.



S velkou pravděpodobností se výrazně zapíše i do statistik, jen v deseti zápasech současné sezony nebodoval, začátkem roku jako první hokejista v lize nastřílel přes třicet branek! Aktuálně jich má třicet dva.

Spolu s asistencemi to stačí po 43 zápasech na čtvrté místo pořadí produktivity za uznávanými Connorem McDavidem, Leonem Draisaitlem a Nathanem MacKinnonem. Dočká se český zástupce v NHL zase jednou individuální trofeje? Po ceně za vytrvalost a oddanost hokeji pro Jaromíra Jágra v roce 2016 zeje už několikaletá mezírka.

Pastrňák může reálně pomýšlet na ocenění pro nejlepšího střelce, teoreticky může vyhrát bodování celé ligy, ovládnout hlasování o nejužitečnějšího člena týmu základní části, či dokonce play off, pokud mu bude přáno.



A to minimálně ze strany fanoušků je, vždyť ho zvolili kapitánem Atlantické divize pro Utkání hvězd na konci ledna! Šéfovat bude borcům jako Jack Eichel, Auston Matthews, Victor Hedman nebo Shea Weber. Pořádná důvěra, byť jen pro exhibici. Především to leccos vypovídá o uznání, jakému se Pastrňákovi i v zámoří dostává.

Co další Češi?

Pevnou pozici jako on má jen pár dalších Čechů. Pochopitelně spoluhráč David Krejčí, jenž vede už několik let druhý útok Bruins. Stejnou dobu ovšem hledá stabilní parťáky na křídlech. Nejvíce mu sedí právě Pastrňák, jenže k němu se dostane jen přes zranění Patrice Bergerona.

V lídra vyrostl v sedmé sezoně v NHL Tomáš Hertl, nový asistent kapitána San Jose však moc radosti neprožívá. Jeho Sharks se hrubě nedaří a patří k nejhorším. V zapeklité situaci se ocitl i třicetiletý Jakub Voráček, který s Philadelphií tradičně bojuje o pozice pro play off. A je s podivem, že i přes osmimilionový plat zůstává jeho čas na ledě průměrně mezi šestnácti a sedmnácti minutami.



Více radosti poznávají jiní. Průlomovou sezonu hrají útočníci Jakub Vrána, Martin Nečas a obránce Filip Hronek. „Převzal jsem zodpovědnost. A těší mě to,“ říkal v prosinci mladý bek pro MF DNES. Po jeho boku využívá první pořádnou šanci detroitský Filip Zadina a výborně se adaptoval na zámořský hokej Dominik Kubalík. Ten by měl v pohodě překonat dvacetigólovou hranici, v polovině základní části se trefil třináctkrát.

Takovému Vránovi zase patří místo na levém křídle druhé formace silných Washington Capitals, vyrůstá trochu v pozadí Alexandra Ovečkina, takže se nedostává často na přesilové hry, přesto má na kontě už osmnáct branek (jeho maximem je dvacet čtyři z loňska).

Ze třiceti dvou Čechů, kteří nastoupili v této sezoně NHL, získali výborné pozice především všichni tři brankáři. Petr Mrázek i David Rittich jsou v Carolině, respektive Calgary jasnými jedničkami. Jejich kolega Pavel Francouz zase udivuje výtečnými výkony za Colorado a pomaličku vytlačuje německého konkurenta Philippa Grubauera. „Dobře vím, kolik mě to stálo úsilí,“ potvrdil Francouz tvrdou dřinu v listopadu MF DNES.

A stejně jako další krajané, i on zanechává mezi nejlepšími razantní stopu. Buďme za ni v období ústupu rádi.