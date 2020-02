Pastrňákův suchej únor. Trofej pro krále střelců v NHL se vzdaluje

Hokej

Dalších 57 fotografií v galerii David Pastrňák z Bostonu u puku, přibrzdit se ho snaží , David Kämpf a Erik Gustafsson. | foto: AP

dnes 10:59

S trochou nadsázky to vypadá, že se i on za Atlantikem zapojil do kampaně Suchej únor. Jen s tím rozdílem, že David Pastrňák neodmítá alkohol, ale abstinuje gólově. Opojného pocitu po vstřelení branky si ještě lokl 1. února, poté ale zůstal čtyřikrát na suchu. Naposledy proti Detroitu - nejhoršímu týmu celé NHL, který má navrch nejmizernější obranu.