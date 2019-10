Tohle všechno je pro nás? Češi z Chicaga rozdávali radost mladíkům

Jenže z obyčejného tréninku se nakonec vyklubal zážitek na celý život. Moderní kabina byla skutečně připravená pro mladé hokejisty, kteří našli na sedačkách štítky se svými jmény a pod nimi nachystané červené dresy se slavným logem indiána.

„Vůbec jsme to nečekali. Nakráčeli jsme do kabiny a bylo to prostě... wow,“ hledal marně slova čtrnáctiletý Adam. „Asi nejlepší šatna, jakou jsme kdy měli,“ dodal se smíchem jeho spoluhráč David, zatímco trenér na oba kluky v žertu hulákal, že příspěvek do týmové kasy je za první rozhovor médiím nemine.

Pro hochy z Hvězdy to byl zkrátka den plný zážitků. NHL pro ně společně s partnerskou společností adidas připravila možnost nakouknout do zázemí nejlepší hokejové ligy na světě. Po tréninku věhlasných Blackhawks, kteří se v Praze připravují na zítřejší úvod sezony proti Philadelphii, vyjeli na led ve stejných trikotech už vzrůstem o dost menší hokejisté s mřížkami na přilbách.

Zanedlouho ale mezi nimi začali vyčuhovat i dva hvězdní parťáci. Češi ve službách Chicaga, David Kämpf a Dominik Kubalík, se připlížili uprostřed tréninku na led a připojili se k vyjeveným puberťákům.

„Vyjukaní byli dost. Přijeli jsme, když jim zrovna trenér kreslil cvičení, takže jen koukali a nikdo nic neříkal,“ užil si překvapení Kubalík.

Oba čeští borci, kteří si v přípravném kempu vydobyli místo v kádru Blackhawks, se pak plnohodnotně zapojili do tréninku mládežníků. Pilovali s nimi přihrávky, nabíjeli jim na voleje, vymýšleli kombinace.



Bez nervů se to ale neobešlo. „Nervozita byla, a pěkně velká. Ale povídali si s námi u toho, pak už to bylo lepší,“ shodli se chlapci.

A to pořád netušili, že je pro ně nachystané ještě jedno velké překvapení. Kubalík s Kämpfem předali žákovským hokejistům vstupenky na vyprodaný páteční duel Chicaga proti Flyers, úvodnímu střetnutí nové sezony NHL.

Na záludnou otázku, komu budou v utkání přát, tak museli hoši odpovědět důmyslně. „Teď už nemůžeme říct, že Philadelphii... Takže dobrému hokeji!“

Z ledu mohli mládežníci z Hvězdy odcházet jako ve snu, z čehož mělo radost i duo z Chicaga.

„Vždycky je fajn vyjet na led s dětmi,“ řekl Kubalík, který měl sám v mládí hodně příležitostí potkat své idoly. „Máma s tátou měli v Plzni na zimáku prostory s bufety, kde jsem byl skoro každý zápas. Vždycky jsem se těšil, až přijde na jídlo někdo známý, a pokaždé jsem to prožíval,“ směje se forvard Blackhawks. Teď rozdává mladším následovníkům radost on.