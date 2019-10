Philadelphia je v Praze. Voráček dělá průvodce a fandí Slavii

„Spousta v kluků v týmu ji vůbec nezná, takže samozřejmě padaly otázky, kam na pivo nebo na procházku. Mám úkol všechno jim ukázat, postarám se o to. Doufám, že nebudou zklamaní,“ vykládal s úsměvem Voráček.

Flyers se ubytovali v hotelu Carlo IV na Senovážném náměstí, takže jsou v ideální lokaci přímo v centru města. Voráček měl ostatně ve výběru slovo, zástupci klubu se ho ptali na názor, kde bude nejlepší před pátečním duelem proti Chicagu bydlet.

A ryšavý forvard s potutelným culením hned po příjezdu pravil: „Nevím, jaký je přesně plán, ale určitě zajdeme někam na večeři. Uvidíme, kam nás to zavede. Je dobré, že jsme přijeli už v úterý, protože mám celou středu na to vidět všechny známé. Kdybysme se tu zjevili ve čtvrtek, den před zápasem, bylo by to hektické.“

Udal by klidně dvě stě lístků Voráčka řada kamarádů a známých těsně před zápasem s Chicagem prosí o lístky. Sám jich byl schopen získat padesát, jedním dechem však dodává, že by jich udal klidně dvě stě. A trochu s povzdechem přidává: „Nejlepší je, že na to mají lidi půl roku a ptají se mě až čtyři dny před zápasem, jestli bych nemohl sehnat šest lístků, že si je klidně zaplatí.“

Takhle má celá Philadelphie čas zajít ve středu na fotbalovou Slavii, kterou čeká v Lize mistrů souboj s Dortmundem. I tenhle nápad vzešel z Voráčkovy hlavy, který má sešívaný klub odjakživa rád. „Slavia mi byla vždycky sympatická, doufám, že urve nějaké body. A že si to kluci užijou včetně atmosféry. Ta je určitě překvapí.“

Philadelphii čeká po nepovedené generálce s Lausanne (prohrála 3:4) ve středu volný den, první trénink je na programu až ve čtvrtek od tří hodin odpoledne. Hráči do té doby budou jen regenerovat, odpočívat a užívat si pobyt v nezvyklých kulisách historické Prahy.

„Někteří kluci z týmu tu už byli a těšili se sem hodně. Ostatní nevěděli, co od toho čekat. Jsem si jistý, že se jim Praha zalíbí. Ještě jsem na ní v Americe neslyšel špatný slovo,“ dušoval se Voráček s krátce střiženými vousy.

Tak pro něj sezona obvykle začíná: v létě shodí dlouhý porost, aby ho pak nechal společně s bujnou hřívou během zimy divoce růst. Když se ho zámořští novináři, kteří do Prahy také dorazili, vyptávali, co pro něj utkání v Česku znamená, odvětil: „Je to další zážitek v kariéře.“

Když se před devíti lety hrála NHL naposledy v Praze, on ještě coby hráč Columbusu absolvoval utkání ve Švédsku a snil o tom, že se jednou dočká stejné příležitosti. Popravdě tomu ale příliš nevěřil. Teď cítí tlak a zodpovědnost.

„Možná budu trochu nervózní, ale podstatné je, aby se nám povedl vstup do nové sezony jako týmu. A také se pochopitelně chceme ukázat českým fanouškům.“