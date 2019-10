Měl bych se naučit česky. S Kubalíkem a Kämpfem válí zkušený šampion

Sehraná trojice driluje společně s celým týmem Blackhawks na ledě pražské O 2 arény, kde v pátek zahájí nový ročník NHL střetnutím s Philadelphií.

O sehrávání se ale nemůže být v případě zmíněné útočné formace řeč. Trojice spolu nastupuje už od začátku přípravy, kdy je kouč Jeremy Colliton postavil vedle sebe a s výsledkem byl spokojený.

„V Kubalíkovi máme ofenzivní hrozbu, Kämpf je zase dobrý dozadu,“ oceňoval trenér komplexnost lajny. K tomu připočtěte zkušenosti šestadvacetiletého Saada a vyjde vám řada, která umí skórovat i bránit hvězdy soupeře.

„Je to tak, jsme mix všeho. Máme sílu, rychlost i šikovnost. Věříme si,“ přitakává Saad. Šampion NHL z let 2013 a 2015 nastupoval po boku Kämpfa už v minulém ročníku, adaptace Kubalíka k sehrané dvojce proběhla rovněž bez problému.

„Šlape nám to parádně, oba kluci jsou skvělí hráči. Není divu, že nám příprava vyšla na výbornou. Ale uvidíme, jak to bude v sezoně,“ nechce to s optimismem přehánět Saad.

Klidný smíšek sice zatím nepochytil od kolegů ani jedno české slovo, o legraci ale prý mezi nimi není nouze. „Dělal jsem si srandu, že jsem jediný z nás, kdo neumí česky. Takže bych na tom měl asi trochu máknout. Vždyť já ani nevím, jestli si ze mě náhodou za mými zády neutahují,“ rýpne si Saad do parťáků.

Brandon Saad se Stanley Cupem v roce 2015. Slavný pohár zvedl poprvé nad hlavu o dva roky dříve.

Jinak ale komunikace nevázne, o čemž svědčí i fungující souhra na ledě. „Sedlo si to rychle, oba umí anglicky. I David, který teda byl ze začátku fakt hodně zakřiknutý... Ale teď může vypomoct s překladem Kubalík,“ udržoval žertovný tón Saad.

Sám ale ví, že v pátek už bude potřeba zvážnět. Zápas proti Flyers v Praze nebude žádnou exhibicí, půjde o první regulérní utkání sezony 2019/20. „Okoukli jsme město, teď už je zase na čase se do toho opřít. Pořád z toho ale máte trochu pocit, že je to ještě dovolená,“ připouští americký forvard, který byl s týmem na středečním fotbalovém utkání Slavie v Lize mistrů.

Teď čeká životní zápas na Kubalíka s Kämpfem, kteří se předvedou před zraky svých blízkých. „Hlavně pro Kubalíka to bude něco. První zápas v NHL, těší se moc,“ pověděl Saad.

Hokejová sláva vypukne v Praze v pátek od 20:00 hodin, průběh utkání můžete sledovat online.