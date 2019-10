Move! Move! Move! Hvězdy NHL i s Čechy poprvé trénovaly v Praze

„Move! Move! Move!“ byl nejčastější pokyn, který se při středečním tréninku hokejistů Chicaga ozýval.

Neustále být v pohybu. Nezastavovat se. To je hlavní mantra současné NHL, která neplatí pouze v zápasech slavné ligy, ale i při nácviku. A ve středu to byl docela fičák. Žádné prostoje, žádná zdlouhavá vysvětlování herních cvičení.

„Are you ready?“ A jedeme dál!

Nejhlasitějším chlapíkem byl při tréninku šedovlasý Marc Crawford. Ano, ten trenér, který na olympiádě v Naganu 1998 vedl kanadský soubor hvězd a v semifinálových nájezdech proti Česku opomenul legendárního Wayna Gretzkyho.

„Take a breath!“ vyzýval teď Crawford současné podřízené, ať se během krátkých pauz pořádně nadechnou. Mladý hlavní kouč Blackhawks Jeremy Colliton se do několika cvičení sám zapojil. Nahazoval puky od modré čáry nebo klidně s týmem bruslil „trestné bazény“ po neproměněných nájezdech.

Okolí libeňské arény zdobí nápisy „NHL Global Series“, ve středu dělníci vychytávali poslední detaily okázalé show.

Samotný led si poprvé v hale odzkoušel hvězdný Patrick Kane, Jonathan Toews nebo brankáři Corey Crawford a Robin Lehner. Svižnou hodinovou seanci absolvovali v červených tréninkových dresech i čeští útočníci Dominik Kubalík a David Kämpf.

Trénink hokejistů z NHL. Vstupenky k ledu se slevou Exkluzivně s 30% slevou pro členy klubu iDNES Premium

Když Kubalík netrefil z voleje ideálně Kämpfovu přihrávku, zakroutil hlavou. Ale křik koučů ho upozornil, že musí hned mazat zpět do obranného pásma.

Podobnou ojedinělou podívanou mohou zažít zvědavci ve čtvrtek, kdy se v O2 areně chystají otevřené tréninky týmů NHL. Ještě necelých 24 hodin před otevřením haly bylo posledních pár lístků v prodeji na internetu.

Od čtvrtečních 15 hodin si poprvé i s Jakubem Voráčkem zatrénují borci z Philadelphie, kteří měli ve středu volno. „Spousta z kluků v týmu Prahu vůbec nezná, takže samozřejmě padaly otázky, kam na pivo nebo na procházku,“ líčil Voráček v úterý večer po příletu do Česka. „Mám úkol všechno jim ukázat, postarám se o to a doufám, že nebudou zklamaní,“ sliboval.

V 16.45 čeká další trénink i na Blackhawks, kteří se po středečním pražském tréninku přesouvali do Vršovic. Večer tam fotbalisté Slavie v utkání Ligy mistrů vyzvou Dortmund.

Možná se tam Kane a spol. potkají s hokejovými vyzyvateli, Flyers fotbalový program vymyslel Jakub Voráček.

V pátek od 20 hodin se oba týmy potkají na ledě vyprodané O2 areny (přímý přenos vysílá TV Nova). „Jsem sám zvědavý, komu budou lidé fandit,“ zadumal útočník Chicaga David Kämpf.

Show symbolizovaná třemi magickými písmeny N, H, L se vrací do Česka po devíti letech. „S přeletem a časovým posunem je to pro hokejisty náročné, ale pro fanoušky v Evropě je to skvělá věc,“ dodal Kämpf.