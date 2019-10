Kubalík před pražskou premiérou v NHL: Už se nemůžu dočkat

A odměna stojí za to.

Kubalík nastoupí k prvnímu ostrému utkání NHL v Praze, kde ho v pátek budou proti Philadelphii na vlastní oči sledovat všichni blízcí.

Po nedělní generálce v Berlíně mohl přistoupit k hrstce českých novinářů v kabině Blackhawks s dobrým pocitem. „Jsem strašně rád, že zatím všechno vychází,“ oddychl si spokojeně Kubalík.

Napadlo vás, že by mohl přípravný kemp klapnout tak dobře?

I kdyby, tak jsem do toho šel hlavně s tím, že si tu pozici vybojuju. A byl jsem pro to ochotný udělat všechno. Proto mám obrovskou radost z toho, že to zatím všechno vychází a moje výkony tomu jdou naproti.

Nikdo nemá nikdy nic jistého, ale můžete si teď alespoň trochu oddychnout, že se ten první veledůležitý krok vydařil?

Samozřejmě. Každým zápasem se cítím líp a líp, z člověka to po nějaké době spadne. Ten hlavní tlak už je víceméně pryč, teď se snažím užívat si každé střídání, každý den s týmem. Cítím se super.

Pohoda je vidět i na ledě, kde vám to s Kämpfem a Saadem šlape. Jak vznikla tahle řada?

Dali nás dohromady už na začátku a vydrželo nám to po celou přípravu. Pokaždé, když jsme hráli zápas všichni tři, tak jsme byli u sebe. Takže i to by mohlo docela svědčit o tom, že nám to funguje. Teď jen, aby to takhle pokračovalo i v sezoně.

Pro vás začíná v pátek pražským duelem s Philadelphií. To je přímo pohádková premiéra, že?

Můj první zápas v NHL a rovnou v Praze... Ani nevím, co k tomu víc říct. Hrozně se těším, až to všechno začne. Je to vlastně taková velká odměna za kemp. To byl ten první cíl, kam jsem se chtěl dostat, protože zápas v Praze by zároveň znamenal začátek sezony v sestavě Chicaga. Za tím jsem se snažil celou tu dobu jít. Blíží se to čím dál víc, je to vlastně už skoro tady.

Doma si zahrajete také díky tomu, že Los Angeles vyměnilo letos v lednu vaše práva právě do Chicaga.

Je to takový paradox. Že zrovna tým, kam se mi povedlo přestoupit, bude zahajovat sezonu v Praze. Je to samozřejmě super, protože u toho můžou být moji blízcí a rodina. Pro všechny to bude velký den, moc se těším.

Stihnete se s blízkými během rušného týdne v Praze potkat?

Myslím si, že ano. Mělo by to klapnout. Budeme v Praze tři celé dny, když nepočítám ten zápasový, takže snad stihneme zajít na oběd.

Spoluhráčům jste sliboval pivo a guláš, dojde i na to?

To ještě vůbec nevím! Kluci se mě ptali na to, co bude k večeři, a jaké jídlo by si měli dát. Samozřejmě jsem něco doporučil, ale budeme tam několik dní, takže si určitě každý něco svého najde.

Kolik lístků na utkání jste pobral? Takový Jakub Voráček z Philadelphie sháněl pro své známé zhruba padesátku lístků.

Něco málo mám, moje rodina pojede. A s ní všichni, koho jsem si tam přál mít.

Na váš týden v Česku vychází také domácí utkání Slavie v Lize mistrů proti Dortmundu.

Tam se samozřejmě chystám, jsem velký fotbalový fanoušek. Nevím, jestli to můžu říct takhle na rovinu, ale jsem Plzeňák. Takže mě dost mrzí, že tam není Viktorka. Ale přijede Dortmund, takže to bude i tak sportovní svátek.

Zpátky k hokeji, pražský zápas bude možná lehce nepříjemný v tom, že se celou přípravu adaptujete na úzké kluziště, abyste první duel sezony odehrál znovu na širším ledě.

Musím říct, že mi to zvykání pár zápasů i tréninků vzalo. Člověk se musí adaptovat na to, že je všechno blíž. No a když jsem se do toho konečně nějakým způsobem dostal, zase jsem se vrátil do Evropy.

Přitom to vypadalo, že jste se do zámořského stylu vžil velmi rychle. Podle trenéra Collitona tomu pomohly dvě sezony strávené v kanadské juniorce, souhlasíte?

Jo, taky si to myslím. Hrál jsem tam dva roky a teď jsem se do toho jen vracel. Ano, nějakou dobu jsem pak strávil v Evropě, ale řada návyků zůstala. Nebylo to pro mě zase až tak nové.

Jak se vlastně hraje pod mladým, teprve čtyřiatřicetiletým koučem Jeremym Collitonem?

Je úplně v pohodě, fajn trenér. Zatím nám všechno funguje. Jsem tady sice jenom chvíli, ale doufám, že si mě už oblíbil... (směje se)

Co podmínky a zázemí v NHL? Je to oproti Evropě velký skok?

Určitě. Servis, který tady je... Ať se člověk zeptá na cokoliv, tak to hned má. Je to opravdu velký rozdíl. Užívám si to.

K tomu máte vedle sebe v šatně hvězdy jako Patricka Kanea nebo Jonathana Toewse. Jaké to je, sdílet s nimi kabinu?

Když je člověk vidí v televizi, tak si představuje všechno možné. Ale potom vidíte, že to jsou úplně normální kluci. Stejní jako já a všichni ostatní.

I na ledě?

Tam už je rozdíl samozřejmě vidět. Když to tihle hoši mají na hokejce, je tam vidět ten jejich klid... Vám pak stačí si jenom hledat prostor a počítat s tím, že před vámi může kdykoliv přistát puk.